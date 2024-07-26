一審皆判有罪！顏寬恒為何繼續當立委、高虹安停職 網友熱議話題一次看

凱米颱風來襲讓不少縣市連放兩天颱風假，而原定24日要宣判的新竹市長高虹安以及立委顏寬恒涉貪案，也因法院沒開庭，延期至今（26）日宣判。顏寬恒涉及詐領助理費、房屋假買賣、竊占國土等案，一審共被判8年4個月，褫奪公權3年。而高虹安涉及詐領助理費一審被判7年4個月，褫奪公權4年。

顏寬恒與高虹安可再上訴！賴祥蔚：台灣司法常有戲劇性轉折

起訴顏寬恒與高虹安的法條同為利用職務詐領財物罪，但因顏寬恒是立委，法規並未規定立委一審被判貪污有罪就要停權，因此顏寬恒仍能保有立委身份並繼續行使職權，而高虹安被依貪汙治罪條例一審判刑，依《地方制度法》規定高虹安將即刻停職，由副市長邱臣遠代理。台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚認為，台灣的司法常常在一審跟二、三審之間出現戲劇性轉折，顏案、高案一審有罪，還可上訴，後續令人好奇。他表示，台灣選舉要花費大筆金錢，政治人物經常收受獻金，有不少都沒有完全遵循法令，吃相太難看、太不低調的都可能是下一個被法辦的政治人物。

顏寬恒出庭稱「天大的冤枉」 與高虹安同天被判有罪

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2024/07/24～2024/07/25）統計調查，顏寬恒近兩日探索概念出現「天大的冤枉、侵占國有地、看來高虹安是想跟顏寬恆手拉手」等字詞。顏寬恒出庭時否認犯罪，他說，並沒有竊占犯意，也未涉及假買賣，當時選舉不管結果如何，都想要將房子脫手，認為檢方起訴是「天大的冤枉」，希望法院能判無罪、還他清白。政論節目《前進新台灣》以「看來高虹安是想跟顏寬恒手拉手？王義川大喊：高案禮拜五有答案」為題發布影片，引起網友討論，「好像放榜的感覺，預祝兩位上榜高中」、「手拉手，土城當室友」；但也有人留言，「節目不敢談高雄市的治水大失敗」。

台派大辦桌颱風天仍辦活動 菜色出現「剝皮助理貪污姬」

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

至於高虹安近兩日探索概念出現「新竹台派大辦桌、一條龍寫過去很棒、酒店風、顏寬恒」等字詞。新竹「台派大辦桌」活動颱風天堅持照常舉辦，活動主辦人林士凱更公開餐會的10道菜色，其中一道菜名赫見「剝皮助理貪污姬」字樣，指涉意味濃厚。辦桌現場的罷免高虹安行動志工表示，目前已收到破千份連署書。對於台派大辦桌，有網友表示，「終於完成罷免連署，一條龍寫過去很棒」。

民進黨新竹市議員楊玲宜爆料，指稱高虹安上任後辦公室裝潢花費達148萬元，新添購的沙發從國外進口，裝潢走「酒店風」，巧取公家資源的心態與當立委時詐領助理費一樣。對此，新竹市府澄清，指楊玲宜在電視節目所說皆為不實指控，籲不要抹煞基層公務員的辛苦。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年07月24日至2024年07月25日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『顏寬恒、高虹安』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

看更多網路溫度計文章

揭曉6月縣市首長網路聲量Top 10！謝國樑超越蔣萬安居冠、陳其邁坐四望三

捲高虹安涉詐領助理費案！台大「公衛文」出庭否認犯罪

2023神回顧／選舉年「這件事」最火！十大不能不知政治新聞揭曉

2024大選／台中海線顏寬恒成功復仇 林靜儀空戰力量無法轉換選票

鄭文燦連5天聲量破4萬！學者：涉貪案全國矚目 輕輕放下可能性不大