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影／缺錢買毒趁颱風天下手 慣竊搜刮北投熱炒店還帶走洋酒

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

陳姓男子近日趁台北市北投區某熱炒店防颱未營業，潛入店內竊走洋酒、現金等物，店家初估損失上萬元，警方獲報展開調查，昨午循線將陳男逮捕到案，追回名酒及現金等物，詢後依竊盜罪嫌移送士林地檢署偵辦。

警方調查，43歲陳男7月24日深夜11時許趁北投區北投路某熱炒店防颱未營業，店內無人看守，潛入店內竊走數支高年份洋酒及現金3000元，業者事後發現店內財物失竊，立刻報警處理。

據悉，陳男曾涉多起竊案及毒品案，此次行竊得手後還四處詢問有無買家有意購買名酒，員警調閱監視器畫面等，循線追查後鎖定陳男身分，7月25日中午時分趁陳男外出時逮人，陳男落網後坦承因缺錢買毒所以行竊，但還來不及銷贓就落網。

警方表示，受害業者指出店內共3000元現金遭竊，失竊酒類價值達3萬5000元，陳男落網交出現金3000元及數支洋酒，但初步未搜出毒品或吸食器等物，全案詢後依竊盜罪嫌將陳男移送士林地檢署偵辦。

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陳男落網交出現金3000元及數支洋酒。記者李隆揆／翻攝
陳男落網交出現金3000元及數支洋酒。記者李隆揆／翻攝

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北投 毒品 竊盜

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