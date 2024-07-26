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女兒牆悲劇 美侖飯店宿舍違建釀災 檢警偵辦

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導

花蓮市馬姓一家三口將車子停在中興路邊，卻遭掉落的女兒牆砸中，坐在後座的45歲馬妻及7歲兒子一死一命危。記者王燕華／翻攝
花蓮市馬姓一家三口將車子停在中興路邊，卻遭掉落的女兒牆砸中，坐在後座的45歲馬妻及7歲兒子一死一命危。記者王燕華／翻攝
花蓮門諾醫院高姓護理師前天與丈夫、七歲兒子在颱風天開車出門，遭大樓頂樓掉落的女兒牆砸中，母子一死一重傷。事發大樓是美侖飯店宿舍，業者供稱，二○一二年購入建物，就有頂樓加蓋，屬既存違建。縣府今將調原始建築圖釐清，不排除朝過失致死罪嫌偵辦。

高女一家三口前天傍晚剛停車在花蓮市中興路一家超商前，一旁五樓公寓頂樓的鐵皮屋被強風掀翻，女兒牆隨即直墜，砸到坐在後座的高女及七歲兒，兩人被分別送往慈濟、門諾醫院，門諾急診人員評估男童傷勢嚴重，轉送慈院，過程中得知竟是同事兒子，都非常震驚。

四十五歲高女頭部重創急救不治。門諾醫院指出，高姓護理師在醫院服務八年，工作認真，院內聽聞高女噩耗「深感痛心，願逝者安息」，並呼籲各界一同集氣幫男童度過難關。

警方昨也傳喚美侖大飯店廖姓協理，他表示，該大樓一九八九年興建，母集團宜津企業二○一二年購入時就有頂樓加蓋，屬既存違建，後續由飯店承租為員工宿舍，未使用到頂加；前天第一時間趕赴現場，包含醫療費都會主動協助家屬。

花蓮 頂樓 飯店

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