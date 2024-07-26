福順輪擱淺恐沉 船員3逃生6失蹤

高雄港西南方傾斜棄船的坦尚尼亞籍福順輪號貨輪，九名緬甸籍船員落海，昨天傍晚三名船員在高雄林園海邊被沖上岸。警方詢問上岸的男子，發現他們只會講緬甸話。圖／讀者提供 凱米颱風造成台灣周邊海域八起擱淺海事案件，其中高雄港西南方十五海浬傾斜棄船的坦尚尼亞籍福順輪號貨輪，九名緬甸籍船員落海，昨天傍晚三名船員在高雄林園海邊被沖上岸，尚有六名船員持續搜救中。海委會主委管碧玲說，福順輪恐已沉沒，待海象許可全力救援。

凱米颱風原造成六艘貨輪於台南、高雄、屏東海域遇險，海巡署跟國搜中心、交通部航港局南部航務中心、海保署等單位聯繫，全程監控，確認其中五艘擱淺於台南至屏東一帶岸際，船上共五十八名船員，人船均安。

航港局航安組說，昨天上午六時接獲福順輪貨輪無線電通報船舶嚴重傾斜，船長和八名船員均緬甸籍，準備棄船，六時卅一分後無線電就失聯，無法確定福順輪九名船員是否還在船上或已棄船、落海失蹤。

昨天傍晚三名穿著救生衣男子在林園海邊被沖上岸，自行到林園分局港埔派出所報案，三人驚魂未定，只會講緬甸話，經查證為福順輪的大副、大廚與水手。