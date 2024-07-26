聽新聞
test
0:00 / 0:00

福順輪擱淺恐沉 船員3逃生6失蹤

聯合報／ 記者王勇超潘奕言翁至成／連線報導

高雄港西南方傾斜棄船的坦尚尼亞籍福順輪號貨輪，九名緬甸籍船員落海，昨天傍晚三名船員在高雄林園海邊被沖上岸。警方詢問上岸的男子，發現他們只會講緬甸話。圖／讀者提供
高雄港西南方傾斜棄船的坦尚尼亞籍福順輪號貨輪，九名緬甸籍船員落海，昨天傍晚三名船員在高雄林園海邊被沖上岸。警方詢問上岸的男子，發現他們只會講緬甸話。圖／讀者提供
凱米颱風造成台灣周邊海域八起擱淺海事案件，其中高雄港西南方十五海浬傾斜棄船的坦尚尼亞籍福順輪號貨輪，九名緬甸籍船員落海，昨天傍晚三名船員在高雄林園海邊被沖上岸，尚有六名船員持續搜救中。海委會主委管碧玲說，福順輪恐已沉沒，待海象許可全力救援。

凱米颱風原造成六艘貨輪於台南、高雄、屏東海域遇險，海巡署跟國搜中心、交通部航港局南部航務中心、海保署等單位聯繫，全程監控，確認其中五艘擱淺於台南至屏東一帶岸際，船上共五十八名船員，人船均安。

航港局航安組說，昨天上午六時接獲福順輪貨輪無線電通報船舶嚴重傾斜，船長和八名船員均緬甸籍，準備棄船，六時卅一分後無線電就失聯，無法確定福順輪九名船員是否還在船上或已棄船、落海失蹤。

昨天傍晚三名穿著救生衣男子在林園海邊被沖上岸，自行到林園分局港埔派出所報案，三人驚魂未定，只會講緬甸話，經查證為福順輪的大副、大廚與水手。

凱米颱風 屏東 緬甸

延伸閱讀

凱米超帶雨全台水庫進帳13.8億噸 年底前可望不缺水

颱風凱米襲台復電逾9成 高雄1.5萬戶加速搶修

中職／26日台南賽事延賽 第5場受凱米颱風影響

今晚增加2貨輪擱淺 管碧玲：海巡署救援、海保署防汙「都做好準備」

相關新聞

福順輪擱淺恐沉 船員3逃生6失蹤

凱米颱風造成台灣周邊海域八起擱淺海事案件，其中高雄港西南方十五海浬傾斜棄船的坦尚尼亞籍福順輪號貨輪，九名緬甸籍船員落海，...

警員涉洩民眾個資給詐團遭羈押 三重分局：報請停職

新北市三重警分局慈福派出所李姓警員，涉嫌違法查詢民眾個資洩漏給詐騙集團，今晚被台北地方法院裁定羈押，三重分局立即發表聲明...

影／黑鷹直升機冒風雨起飛搜救 確認福順輪高雄外海已沉船

凱米颱風襲台，造成海象不佳，坦尚尼亞籍貨輪「福順（FU-SHUN）輪」今天清晨在高雄港外海傾斜下沉，空勤總隊接獲國搜指示...

獨／只會講緬甸語！3人漂到高雄林園獲救 疑福順輪失聯船員

凱米颱風造成台灣周邊海域6起擱淺海事案件，其中「福順輪」9名緬甸籍船員下落不明。今天傍晚有3名穿救生衣的男子，從...

福順輪9緬甸船員失蹤 管碧玲：海巡署企圖救援、忍痛折返

凱米颱風造成台灣周邊海域6起擱淺海事案件，其中「福順輪」疑似沉沒，船上9緬甸船員下落不明。海委會主委管碧玲說，「海難當前...

凱米颱風釀災！福順輪傾斜9人疑棄船失聯 交通部長下令積極營救

凱米颱風造成台灣周邊海域多起擱淺海事案件。航港局說，目前6起海事案件中，5艘擱淺船舶的人員、船體均安，油閥均已關閉，暫無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。