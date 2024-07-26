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2女爭1女 還沒談判就砍情敵

聯合報／ 記者曾伯愷／新北報導

張姓、彭姓女子疑為同一女子爭風吃醋，談判時張女涉持西瓜刀砍傷彭女，現場血跡斑斑。記者曾伯愷／翻攝
張姓、彭姓女子疑為同一女子爭風吃醋，談判時張女涉持西瓜刀砍傷彭女，現場血跡斑斑。記者曾伯愷／翻攝
張姓、彭姓女子皆喜歡同一名女友，疑為此爭風吃醋，昨天凌晨相約新北林口談判，張女一到現場，二話不說就拿西瓜刀朝彭女揮砍，彭身中多刀倒地，送醫幸無生命危險；警方通知張女到案，她坦承持刀傷人，被依傷害罪嫌送辦。

警方調查，從事餐飲業的廿二歲彭姓女子，與行凶的十九歲張姓女子熟識，張的吳姓女友與彭女是室友，同住在新北新莊。日前張女得知彭女對吳女有好感，彭甚至進一步追求吳女，張女數次告誡彭女別越界，始終得不到彭女善意回應。

上個月廿四日晚上八時許，張女隻身一人前往新莊彭女租處理論，兩人當著吳女面前火爆開嗆，最後彼此撂話不歡而散。事後兩人不時隔空嗆囂，讓吳女十分尷尬。

昨天凌晨時分，彭女約張女到林口中山路一家連鎖便利超商外談判，彭女凌晨四時先抵達，沒多久張女與友人分乘兩輛汽車到場。張女一人下車，什麼話也沒說，直接拿西瓜刀朝彭女身上揮砍，彭女肢體多處中刀，負傷倒地。

警消趕抵時張女已離開，只見彭女倒臥路上，經檢視左手臂、左手中指、無名指、小拇指及右手臂、背部均有刀傷，左大腿也有一道十公分傷口。

警方透過吳女聯繫張女到案，張女坦承持刀傷人，稱因彭女想介入她與吳女間的感情，彭還主動約談判，才會想教訓一下對方，事後凶刀丟棄在新莊新月橋下。因彭女送醫急救後沒有生命危險，警方偵詢後依傷害罪嫌將張女函送法辦。

傷害罪 女友

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