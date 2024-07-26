酒駕婚外情 警小隊長記過3次

台北市信義警分局。圖／本報資料照 廖炳棋 台北市信義警分局偵查隊陳姓小隊長，酒駕被吊扣駕照及牌照，又涉婚外情，開車懸掛友人車牌，載離婚的北市刑事鑑識中心一名女警官赴汽車旅館，被市警局督察室逮獲。台北市警察局開鍘將陳記過三次，改調行政警察；女警調至分局，擬記過二次。

據了解，該名鑑識中心女警官月前被檢舉，與信義分局偵查隊陳姓小隊長過從甚密；督察室派人跟監，發現陳開車赴鑑識中心載女警，前往一間汽車旅館，該車還懸掛他人車牌。

警方調查確定兩人有不正常感情交往，陳因酒駕被吊扣駕照及牌照，還「無照駕駛」懸掛友人車牌，依警察人員獎懲標準、警察人員與人發生不正常感情交往處理要點等規定懲處，不正常男女交往記過二次，無照駕駛懸掛他人車牌記過一次，調士林分局警員改穿制服；女警調至他分局，尚未懲處，擬記過二次。

據調查，陳原在文山一分局任小隊長，去年二月某日開車上班途中，被文山二分局交通分隊攔下，酒測值每公升○點二四毫克，依法開罰，吊扣駕照及牌照。

陳事後未向分局報告，隔月分局清查駕照狀態才知道他酒駕，記一大過，調北市刑警大隊支援信義分局。他雖被處分，卻是從文一調繁重轄區的信義，引起基層質疑。

警界人士說，女警官專攻槍彈鑑識，陳也具鑑識專業，兩人工作表現正常，但領導統御引起某些部屬不滿；兩人認識多年，女警曾去辦公室找陳，好交情眾人皆知。

依道交條例規定，陳酒駕被吊扣駕照及牌照，事後無照駕車還使用他車牌照，將吊銷駕照、牌照。

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