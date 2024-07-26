聽新聞
test
0:00 / 0:00

酒駕婚外情 警小隊長記過3次

聯合報／ 記者李奕昕廖炳棋／台北報導

台北市信義警分局。圖／本報資料照 廖炳棋
台北市信義警分局。圖／本報資料照 廖炳棋
台北市信義警分局偵查隊陳姓小隊長，酒駕被吊扣駕照及牌照，又涉婚外情，開車懸掛友人車牌，載離婚的北市刑事鑑識中心一名女警官赴汽車旅館，被市警局督察室逮獲。台北市警察局開鍘將陳記過三次，改調行政警察；女警調至分局，擬記過二次。

據了解，該名鑑識中心女警官月前被檢舉，與信義分局偵查隊陳姓小隊長過從甚密；督察室派人跟監，發現陳開車赴鑑識中心載女警，前往一間汽車旅館，該車還懸掛他人車牌。

警方調查確定兩人有不正常感情交往，陳因酒駕被吊扣駕照及牌照，還「無照駕駛」懸掛友人車牌，依警察人員獎懲標準、警察人員與人發生不正常感情交往處理要點等規定懲處，不正常男女交往記過二次，無照駕駛懸掛他人車牌記過一次，調士林分局警員改穿制服；女警調至他分局，尚未懲處，擬記過二次。

據調查，陳原在文山一分局任小隊長，去年二月某日開車上班途中，被文山二分局交通分隊攔下，酒測值每公升○點二四毫克，依法開罰，吊扣駕照及牌照。

陳事後未向分局報告，隔月分局清查駕照狀態才知道他酒駕，記一大過，調北市刑警大隊支援信義分局。他雖被處分，卻是從文一調繁重轄區的信義，引起基層質疑。

警界人士說，女警官專攻槍彈鑑識，陳也具鑑識專業，兩人工作表現正常，但領導統御引起某些部屬不滿；兩人認識多年，女警曾去辦公室找陳，好交情眾人皆知。

依道交條例規定，陳酒駕被吊扣駕照及牌照，事後無照駕車還使用他車牌照，將吊銷駕照、牌照。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

女警 酒駕 駕照

延伸閱讀

當鋪業原來這麼「卷」！台中釋出3張牌照 中籤率僅2.6％

台中115人搶3張新增當舖牌照 中籤率不到3%

傳婚外情是起因之一…北市信義區里長罷免沒過 里民盼兩方放下恩怨

涉共諜士官長遭記過撤職獲判決撤銷 軍方另適法處分

相關新聞

新北三重警涉勾結詐團 遭羈押禁見

台北地檢署偵辦詐欺集團查出案外案，在詐團成員手機中發現竟有警察查詢民眾車籍等個資截圖照片，循線查出來自新北市警三重警分局...

酒駕婚外情 警小隊長記過3次

台北市信義警分局偵查隊陳姓小隊長，酒駕被吊扣駕照及牌照，又涉婚外情，開車懸掛友人車牌，載離婚的北市刑事鑑識中心一名女警官...

2女爭1女 還沒談判就砍情敵

張姓、彭姓女子皆喜歡同一名女友，疑為此爭風吃醋，昨天凌晨相約新北林口談判，張女一到現場，二話不說就拿西瓜刀朝彭女揮砍，彭...

福順輪擱淺恐沉 船員3逃生6失蹤

凱米颱風造成台灣周邊海域八起擱淺海事案件，其中高雄港西南方十五海浬傾斜棄船的坦尚尼亞籍福順輪號貨輪，九名緬甸籍船員落海，...

女兒牆悲劇 美侖飯店宿舍違建釀災 檢警偵辦

花蓮門諾醫院高姓護理師前天與丈夫、七歲兒子在颱風天開車出門，遭大樓頂樓掉落的女兒牆砸中，母子一死一重傷。事發大樓是美侖飯...

利誘多 學者籲強化警紀內控

雙北連續兩天爆出員警與犯罪集團勾結非法查詢民眾個資。學者認為這凸顯警察違法亂紀問題，尤其詐團利誘勾結日益嚴重，必須加強警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。