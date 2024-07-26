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利誘多 學者籲強化警紀內控

聯合報／ 記者蕭雅娟李奕昕／台北報導

雙北連續兩天爆出員警與犯罪集團勾結非法查詢民眾個資。學者認為這凸顯警察違法亂紀問題，尤其詐團利誘勾結日益嚴重，必須加強警察風紀內控，時時警惕宣導負面個案，避免黑白同流合汙。

警大教授許福生說，依企業常見「舞弊三角論」舉例，當金錢壓力來襲，若遇上機會，就可能自我合理化行為。

警察涉貪、洩密等不法，常見欠債、追求金錢名利等表徵，必須如防制酒駕般不斷加強宣導，列入教育訓練，加強內控稽核，找出涉貪危險因子，盡早防範。

許福生認為，台灣詐騙集團猖獗，黑道不法金流，轉型為電信詐欺、線上賭博，企業化經營分工細膩，甚至客製化被害人，獲取龐大不法贓款，必須斷絕黑幫金源，讓黑道又怕又痛，掃黑才能有成效。

一名警官說，詐騙集團獲利豐厚，不肖警察可能因辦案或應酬結識犯嫌，心生貪念，協助打探偵查中案件，讓詐團掌握警方辦案腳步，事先串供、滅證或轉移陣地，或查詢被害人個資、名下財產等，供詐團行騙。

北市前女警「賓利姐」邱薏瑄、涉入「台版柬埔寨」案的寧夏派出所前所長葉育忻，都是禁不起詐團的高額利誘，二人一審均被依貪汙罪重判十二年。

警政署表示，持續通報各警察機關落實稽核機制及自清自檢案件偵辦，絕對以最高標準整飭警紀及防制風紀案件發生，維護民眾個人資料、公務機密安全。

為揪出危害警紀害群之馬，已針對擅查個資，要求全面性嚴加清查及內部稽核，一發現有違紀徵候或違法之虞案件，主動報檢察官指揮偵辦，調查移送，追究相關考監不周人員責任。

詐騙集團 警察

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