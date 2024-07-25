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影／神槍手！新北警員王冠文泰國IDPA國際射擊賽奪冠

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市蘆洲警分局三民派出所警員王冠文，日前到泰國參加「國際防衛手槍協會（IDPA）」主辦的實用射擊比賽，榮獲ESP（強化現役手槍組）分組冠軍、以及整體排名第四，是目前國內第一個在該項實彈射擊國際賽事奪牌的警職執法人員。

今年比賽於12至13日在泰國中部的濱海度假勝地華欣舉行，王冠文參加Tier 3初級別賽事，規模為亞洲地區最大，計有包括泰國、日本、香港、韓國、加拿大、馬來西亞、新加坡、中國大陸、台灣等多國選手參加。

蘆洲警分局指出，這項戰術射擊運動的賽程包括多個射擊場景，參賽者需在各種實際情境中，迅速判斷目標位置並依地形地物，運用戰術應對接戰、展現射擊技巧、反應能力和準確性，十分接近警察勤務中必須面對突發狀況快速反應。

目前新北市警察局已將IDPA的防衛射擊、CQB限制空間戰鬥等觀念，融入平時常訓，於組合警力訓練時，模擬各種危機態樣，由員警臨場判斷該使用槍械或警棍、辣椒水，透過教官現場校正動作，共同思考如何迅速、安全逮捕犯嫌，提升員警現場臨機反應，增加值勤安全性。

三民派出所警員王冠文這次在IDPA THAILAND OPSD Championship 2024 Tier 3實彈射擊比賽，榮獲分組冠軍及整體排名第四，學以致用為團隊爭光，實屬難得。

蘆洲分局三民派出所警員王冠文，在泰國參加「國際防衛手槍協會（IDPA）」主辦的實用射擊比賽，榮獲ESP（強化現役手槍組）分組冠軍、以及整體排名第四。圖為比賽實況。圖／蘆洲警分局提供
蘆洲分局三民派出所警員王冠文，在泰國參加「國際防衛手槍協會（IDPA）」主辦的實用射擊比賽，榮獲ESP（強化現役手槍組）分組冠軍、以及整體排名第四。圖為比賽實況。圖／蘆洲警分局提供
蘆洲分局警員王冠文，在泰國參加「國際防衛手槍協會（IDPA）」主辦的實用射擊比賽，榮獲ESP（強化現役手槍組）分組冠軍、以及整體排名第四。領獎時開心秀臂章。圖／蘆洲警分局提供
蘆洲分局警員王冠文，在泰國參加「國際防衛手槍協會（IDPA）」主辦的實用射擊比賽，榮獲ESP（強化現役手槍組）分組冠軍、以及整體排名第四。領獎時開心秀臂章。圖／蘆洲警分局提供
新北市警察局已將IDPA的防衛射擊、CQB限制空間戰鬥等觀念，融入平時常訓，提升員警現場臨機反應，增加值勤安全性。圖／蘆洲警分局提供
新北市警察局已將IDPA的防衛射擊、CQB限制空間戰鬥等觀念，融入平時常訓，提升員警現場臨機反應，增加值勤安全性。圖／蘆洲警分局提供

泰國 馬來西亞

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