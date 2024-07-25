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不值得同情...台南臨時工又為1千販毒 連法官也看不下去

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南林姓臨時工前年3月間，經施姓男子聯繫表示欲向他購買安非他命，同日上午兩人相約在中西區住處附近會面，林將一小包重約0.3公克安非他命交給施，並收取1000元現金，經警循線查獲，林坦承犯行，但他因相同案件剛執行完畢再犯，法官認他犯販賣第二級毒品罪處5年1月。

林於偵查、準備程序及審理中均坦承犯行，與施等人於警詢、偵訊證述相符，並有指認犯罪嫌疑人紀錄表、路口監視器畫面截圖照等資料佐證，堪認林自白與事實相符。

台南地院指出，林於2018年間，因販賣第二級毒品案件，經台中地院判處1年4月確定，2021年2月底執行完畢，5年以內故意再犯。前案與本案犯罪類型、態樣、手段及所侵害法益均相同，且林於前案入監執行完畢後，在1年1月餘短時間內，旋即再犯本案罪質相同重罪，依法加重其刑。

然而，他於偵查及審判中均自白不諱，應依毒品危害防制條例規定，減輕其刑，依法先加後減。

律師為林男求情，酌減其刑，法官認為，依卷證資料，看不出他因特殊原因或環境，迫於無奈才為販賣毒品犯行，在客觀上並無足以引起一般同情。

台南地院表示，念本件販賣第二級毒品對象僅1 人，交易數量、價格也非甚鉅，且林於犯後始終坦承犯行，尚具悔意等一切情狀，認林犯販賣第二級毒品罪，累犯，處5年1月，可上訴。

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林男律師為他求情，酌減其刑，法官認為，依卷證資料，看不出他因特殊原因或環境，迫於無奈才為販賣毒品犯行，認林男犯販賣第二級毒品罪，累犯，處5年1月。圖／聯合報系資料照
林男律師為他求情，酌減其刑，法官認為，依卷證資料，看不出他因特殊原因或環境，迫於無奈才為販賣毒品犯行，認林男犯販賣第二級毒品罪，累犯，處5年1月。圖／聯合報系資料照

台南 毒品 監視器

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