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花蓮 女兒牆墜落砸車 母死子命危

聯合報／ 地方社會中心／連線報導

花蓮市馬姓一家三口將車子停在中興路邊，卻遭掉落的女兒牆砸中，坐在後座的45歲馬妻及7歲兒子一死一命危。記者王燕華／翻攝
花蓮市馬姓一家三口將車子停在中興路邊，卻遭掉落的女兒牆砸中，坐在後座的45歲馬妻及7歲兒子一死一命危。記者王燕華／翻攝
凱米颱風來襲，風勢強勁造成各地多處路樹傾倒，至少發生三起路樹壓到路過的機車，造成一死兩傷；花蓮中興路發生女兒牆掉落砸中一輛轎車，造成母子重傷，送醫後母死，子未脫離險境，新北市三峽區五寮里長王金生操作挖土機清理落石時不慎翻覆，被挖土機壓傷，送醫不治。

花蓮市馬姓男子昨駕車載四十五歲妻子與七歲兒子到中興路一家超商，車停超商門口，一旁五樓公寓頂樓鐵皮疑被強風掀翻滾到女兒牆旁，女兒牆隨即翻倒墜落，砸中馬男轎車的後半部，坐在後座的妻兒慘遭擊中，馬妻當場無呼吸心跳，兒子頭部重創昏迷。馬男是社工師，馬妻是護理人員。

強烈颱風凱米直撲台灣而來，新北市三峽區五寮里長王金生協助救災，操作挖土機時不慎翻覆，人被壓傷送醫不治。記者曾伯愷／翻攝
強烈颱風凱米直撲台灣而來，新北市三峽區五寮里長王金生協助救災，操作挖土機時不慎翻覆，人被壓傷送醫不治。記者曾伯愷／翻攝

新北市三峽區七十歲的五寮里長王金生昨天上午駕車外出勘災，行經詩朗產業道路突遇落石擋道，車子又突然故障，他聯絡友人出動挖土機救援，友人離去後，他操作挖土機不慎滑落邊坡翻覆，人被壓在挖土機下方，送醫不治。但中央災害應變中心表示，這起意外不列入風災死亡。

凱米颱風來襲，台中市颳起陣陣強風，吹倒不少路樹，政北七路上一棵路樹傾倒，壓住兩輛轎車。記者黃仲裕／攝影
凱米颱風來襲，台中市颳起陣陣強風，吹倒不少路樹，政北七路上一棵路樹傾倒，壓住兩輛轎車。記者黃仲裕／攝影

昨天北中南傳出多起路樹傾倒砸到人車意外，高雄六十四歲盧姓婦人騎機車行經鳳山區建國路一段，一棵高約六公尺、直徑約六十公分的路樹突然倒下擊中盧婦，盧婦遭壓在樹下失去生命跡象。另在高雄市新興區中正三路，廿六歲彭姓男子開車接近忠孝一路口時，也遭倒下的路樹擊中，身體多處擦挫傷。

凱米颱風 落石 路樹

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