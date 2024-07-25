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拒捕撞警車 擁大量槍毒遭收押

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

蔡姓男子多次持有槍砲被捕，日前再度涉案，他衝撞企圖拒捕被員警破窗壓制。記者曾健祐／翻攝
蔡姓男子多次持有槍砲被捕，日前再度涉案，他衝撞企圖拒捕被員警破窗壓制。記者曾健祐／翻攝
蔡姓男子數次被查獲槍砲進出監獄，去年十月被圍捕時衝撞釀四警員掛彩，起獲九把長短槍、穿甲彈，案經交保，台中警方日前又查出蔡持有槍械，跟監時又涉拒捕衝撞，被員警破窗制伏，再扣到制式及改造霰彈槍、手槍等四把，還有手榴彈；檢方訊後依槍砲等罪嫌向法院聲押獲准。

警方調查，四十一歲蔡姓男子自稱「愛玩槍」，已有多次被捕紀錄，去年十月間他在西屯區遭台中市刑警大隊圍捕，激烈反抗開車衝撞，還一度伸手想拿槍反抗，被警方朝車輪開一槍、破窗逮人，起獲四把長槍、五把短槍，包括霰彈槍、穿甲彈，火力驚人，過程中有四名警員遭玻璃割傷流血。

警方查扣蔡男持有的制式霰彈槍（上），及制式PPQ手槍（紅圈），還有兩把改造克拉克手槍。記者曾健祐／翻攝
警方查扣蔡男持有的制式霰彈槍（上），及制式PPQ手槍（紅圈），還有兩把改造克拉克手槍。記者曾健祐／翻攝

據了解，蔡男家中經濟不差，本身也有家庭、小孩，但從年輕時就喜歡玩槍，四處蒐集槍彈，因他平時出入也會帶槍，行徑高調屢被檢舉，多年來數度因持有槍砲頻繁進出監獄。

蔡男去年十月因槍砲被抓獲交保後，仍持有大量槍枝子彈，台中市警第一分局偵查隊掌握情資，上月廿七日跟監到南投縣民間鄉，見蔡駕駛白色轎車懸掛假車牌，蔡當時車上右前座載著女性友人，發現警方尾隨不顧安危，猛力倒車衝撞警車

警方荷槍實彈猛力破窗，將兩人一併拉下車壓制，在蔡男車上查扣一把土耳其製制式霰彈槍、兩把改造克拉克手槍，以及四個彈匣、卅一顆手槍子彈、卅八顆霰彈，還有七十包毒品咖啡包，及兩面車牌。

警方隨後再帶蔡到彰化縣秀水鄉一處鐵皮屋內，起獲一把德製制式ＰＰＱ手槍，另外還有一顆手榴彈、一個土製爆裂物，及廿五顆霰彈、兩個彈匣等，詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品、偽造文書及妨害公務等罪嫌移送，經南投地院裁定收押。

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南投縣 妨害公務 槍枝 槍砲彈藥 毒品 監獄 警車

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