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私幼狼師案補破網 北市將3階段通報

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導

北市信義區私立幼兒園狼師性侵案持續延燒，社會局官員昨表示，未來會建立三階段跨局處通報流程。圖為日前該幼兒園鐵門遭人噴漆，業者僱人清除噴漆字樣。圖／聯合報系資料照片
北市信義區私立幼兒園狼師性侵案持續延燒，社會局官員昨表示，未來會建立三階段跨局處通報流程。圖為日前該幼兒園鐵門遭人噴漆，業者僱人清除噴漆字樣。圖／聯合報系資料照片
北市信義區私立幼兒園狼師性侵案持續延燒，社會局官員昨表示，未來會建立三階段跨局處通報流程，只要接獲通報會同步通報相關局處，社工確認案件分級也會發知會單，待調查完後也會用正式公文發函。議員指出，規定寫愈清楚愈好，也要改善公務員對「大事化小，小事化無」心態

議員前天指前市長柯文哲任內的社會局家防中心，在2022年接獲該案首例通報後，直到教育局接到知會單，整整50天無作為，也沒有追蹤調查；市府澄清2022年7月7日案件通報，到8月25日教育局收到家防中心通報單，這段期間有調閱監視器、也開會討論此案。

社會局官員說，在私幼案調查過程，行政機關依法、依流程通報，但外界質疑從權責機關接獲通報到知會單給相關局處，時間拖太久，衛福部並未規範從知悉案件到通報相關局處的時間。

官員指出，過去雖然發生類似案件社會局都會通報相關局處，卻沒有明文寫清楚流程，市府初步共識將建立三階段跨局處通報流程，未來案件接獲通報後會立即通報相關局處，社工在初步評估確認案件分級也會發送知會單，待調查完成後再用正式公文發函，確保局處間橫向溝通落實。

官員表示，市府考量行政資源問題，府內也都在密切討論，才能將流程修正到位，衛福部後續也將邀地方政府，就知會時程檢討。

官員也說，針對托嬰中心負責人有嚴重違法，只能廢止機構設立許可，社會局也會向中央建議「兒童托育服務法」修法，要參考「幼兒教育及照顧法」，制定不得任負責人或工作人員包含主任、托育人員、廚工等限制。

議員曾獻瑩表示，能把文字規定寫的愈清楚愈好，讓公務員執行更精確，但關鍵點應在於公務員心態，從該案來看局處是抱持著「大事化小，小事化無」心態，市府應加強對公務員教育訓練，面對民眾需求盡力調查協助，不是僅按規章制度走過場。

公務員 心態 議員

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