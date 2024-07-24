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黑幫暑假找中輟少年當車手 北市警查獲詐團

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市日前發生槍擊案件，警察局規劃連續10天的「靖城掃黑專案｣，結合全國同步肅槍專案強力掃蕩。大安警分局針對黑、槍、毒、詐查緝，專案期間共緝獲改造槍枝案1件1人及改造手槍1把，偵破組織犯罪防制條例案2件9人，通緝犯20人、詐欺車手11人、各類毒品案件40人。

由於正值暑假，警方除掃黑外，也加強查緝少年涉入不法情事，大安警方偵辦外省幫派組織案件，發現幫派從事詐騙，招募至少3名才15、6歲的未成年中輟生當車手，這些少年車手在詐騙幹部指示下，多次提款遭警方鎖定，這波靖城專案也被警方逮捕到案。

警方發現，這群少年車手參與的詐騙類型是假網拍詐騙，包括少年車手在內，共有6名車手遭逮，初步清查被害民眾近10人，不法所得數百萬元，目前警方還在擴大調查，要找出背後的上游主嫌。

台北市大安警分局在靖城專案期間，偵破組織犯罪防制條例案2件9人，通緝犯20人、詐欺車手11人、各類毒品案件40人。記者廖炳棋/翻攝
台北市大安警分局在靖城專案期間，偵破組織犯罪防制條例案2件9人，通緝犯20人、詐欺車手11人、各類毒品案件40人。記者廖炳棋/翻攝
台北市大安警分局在靖城專案期間，偵破組織犯罪防制條例案2件9人，通緝犯20人、詐欺車手11人、各類毒品案件40人。記者廖炳棋/翻攝
台北市大安警分局在靖城專案期間，偵破組織犯罪防制條例案2件9人，通緝犯20人、詐欺車手11人、各類毒品案件40人。記者廖炳棋/翻攝

幫派 詐騙 車手

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