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影／台中行動軍火庫又落網！激烈撞警車想逃 警再查獲槍毒及手榴彈

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中蔡姓男子自稱「愛玩槍」數次被查獲因槍砲罪進出監獄，去年10月才在台中西屯市區被圍捕衝撞釀4警員掛彩，被起獲10把長短槍、穿甲彈，案經交保後警方持續追查，6月底跟監又遭蔡衝撞，經破窗再扣到制式及改造霰彈槍、手槍等4把，甚至還有手榴彈，依槍砲罪移送經法院收押。

台中市刑警大隊去年10月21日在西屯區圍捕時，蔡男（41歲）激烈反抗開車衝撞，一度伸手想拿槍反抗，警方朝車輪開1槍、破窗逮人，更起獲4把長槍、5把短槍，包括霰彈槍、穿甲彈火力驚人，更造成4名警員遭玻璃割傷掛彩。

據了解，蔡男（41歲）家中經濟不差，本身也有家庭、小孩，但從年輕時就喜歡玩槍，除了家中蒐藏還會四處藏匿槍彈，平時出入也擁槍自重，行徑囂張，多年來也因持有槍砲等頻繁進出監獄。

台中第一分局偵查隊掌握情資，發現蔡男去年10月因槍砲被抓獲交保後，仍持續持有大量槍枝子彈，今年6月27日跟監到南投縣民間鄉準備逮人，見蔡駕駛1輛白色轎車卻懸掛假車牌，蔡發現警方開車尾隨，竟然不顧右前座載著女性友人，又猛力倒車衝撞警車。

警方不敢大意，荷槍實彈下車猛力破窗，連同當時坐在右前座的女性友人、蔡男一併拉下車壓制在地，並在他車上查扣1把制式霰彈槍、2把改造的克拉克手槍，以及4個彈匣、31顆手槍子彈、38顆霰彈，還有70包毒品咖啡包，以及2面車牌。

警方持續追查，帶同蔡到他在彰化縣秀水鄉1處鐵皮屋內，再起獲1把德製的制式PPQ手槍，甚至還有1顆手榴彈、1個土製爆裂物，以及25顆霰彈、2個彈匣等。

警方初步詢問後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品、偽造文書妨害公務等罪嫌將他移送南投地檢署，經檢方聲押獲准。

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警方將蔡男依槍砲罪嫌送辦。記者曾健祐／翻攝
警方將蔡男依槍砲罪嫌送辦。記者曾健祐／翻攝
警方查扣蔡男持有4把長短槍，其1顆手榴彈（右下）。記者曾健祐／翻攝
警方查扣蔡男持有4把長短槍，其1顆手榴彈（右下）。記者曾健祐／翻攝
警方在南投民間逮到蔡男。記者曾健祐／翻攝
警方在南投民間逮到蔡男。記者曾健祐／翻攝
警方查扣蔡男持有的制式霰彈槍（上），及制式PPQ手槍（紅圈），還有2把改造克拉克手槍。記者曾健祐／翻攝
警方查扣蔡男持有的制式霰彈槍（上），及制式PPQ手槍（紅圈），還有2把改造克拉克手槍。記者曾健祐／翻攝

偽造文書 南投縣 妨害公務 槍砲彈藥 毒品

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