幼園狼師首例通報 柯市府50天無作為？

台北市爆出私立幼兒園園長之子性侵20多名女童，市長蔣萬安為有孩子受傷害鞠躬道歉，該案件首次通報發生在柯文哲市長執政時期，他也被點名應該道歉，柯文哲受訪時表達難過及遺憾。記者陳雅玲／攝影 北市幼兒園狼師案又傳新案情，北市議員踢爆前市長柯文哲任內的社會局家防中心，在2022年接獲首例通報後，直到教育局接到知會單，整整50天無作為；教育局遭疑有內神通外鬼，與被調查的幼兒園教保員通LINE。市長蔣萬安表示，先釐清全案，不希望再有幼兒性平被漏接，會全面檢視提改進方案。

北市信義區某私立幼兒園爆出園長的毛姓兒子涉性侵，受害女童疑有20人以上，還私藏600部私密影片。議員林延鳳昨爆料，指2022年柯市府的社會局家防中心稱，第一時間就到場協助首例個案，卻拖延29天才填具「知會單」知會教育局，教育局也花21天才回覆「已接收」，質疑家防中心消極處置，50天空窗期一事無成。

市議員洪婉臻也質疑，狼師母親把托嬰中心轉手給員工，疑似借殼上市繼續營運，受害幼童家長數度要求查看監視影像未果時，卻發現家長陳情時，教育局竟然透過LINE與幼兒園溝通，質疑與調查對象「內神通外鬼」。

「讓該負責任的大人負起責任，給受傷孩子一個公道」，議員游淑慧要求蔣市府應專案調查，並將報告送交議會。除強化制度，也要對失職人等進行責任追究，不排除將本案移送監院調查。

教育局澄清，本案負責人與行為人是母子，為迴避負責人，才與該幼兒園行政人員取得溝通管道，以利後續調查取得資料。同仁與園方聯繫的窗口既不是毛嫌，也不是園長，更不是懲處名單上任何人，「內神通外鬼」之說與事實不符。

市府人士指出，初步檢視教育局和家防中心當時各有疏失，調查過程並未周全，當初未讓嫌犯先調離教育現場，家防中心發現有問題，告知教育局後未追蹤，教育局對家防中心的通報單也沒有進一步調查，自限於僵化的流程，才導致事件延伸。