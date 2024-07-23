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835箱「華仔」闖馬祖！2陸男攜4千萬元私菸被抓

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導

連江地檢署偵辦大陸地區人民違法入國及輸入私菸案，在上月29日在馬祖東引海域查獲大陸國產品牌私菸835箱、市價約4181萬，逮捕2名大陸籍男子，此案於昨日偵查終結，檢方認為事證明確，依入出國及移民法第74第1項後段之未經許可入國、菸酒管理法第45條第2項的輸入私菸等罪嫌 ，對2名被告聲請簡易判決處刑。

連江地檢署主任檢察官鄭子薇指揮海洋委員會海巡署艦隊分署第十海巡隊，在6月29日在馬祖東引海域之我國禁止水域內，查獲大陸品牌私菸共835箱，其中包含俗稱「華仔」的中華私菸，黑市價格1條新台幣3150元，查獲私菸總計市價約4181萬6848元，並逮捕2名未經許可進入台灣地區的大陸地區人民。

連江檢方表示，以該署為核心成立的「馬祖地區維護國土安全工作平台」，與海巡署近2年屢屢破獲龍蝦、鮑魚、牡蠣、淡菜、牛奶貝、牛肚等走私案件及大陸地區人民偷渡來臺案件，均經該署快速偵結並經福建連江地方法院判處有罪確定。

連江地檢署檢察長謝謂誠除了嘉勉海巡同仁之辦案辛勞外，另責成海巡單位加強對邊境之巡邏，強化打擊走私及偷渡犯罪之力道，阻絕境外勢力及走私產品進入我國，全力守護國境及國人安全。

發生在上月29日在馬祖東引海域查獲大陸國產品牌私菸835箱、市價約4181萬，連江海巡逮捕2名大陸籍男子，此案於昨日偵查終結，檢方認為事證明確，對2名被告聲請簡易判決處刑。圖／連江地檢署提供
發生在上月29日在馬祖東引海域查獲大陸國產品牌私菸835箱、市價約4181萬，連江海巡逮捕2名大陸籍男子，此案於昨日偵查終結，檢方認為事證明確，對2名被告聲請簡易判決處刑。圖／連江地檢署提供
馬祖地區在上月29日在東引海域查獲835箱大陸國產品牌私菸、市價約4181萬，數量相當龐大。圖／連江地檢署提供
馬祖地區在上月29日在東引海域查獲835箱大陸國產品牌私菸、市價約4181萬，數量相當龐大。圖／連江地檢署提供
上月29日在馬祖東引海域查獲走私大陸私菸835箱、市價約4181萬，此案於昨日由連江地檢署偵查終結，檢方對2名被告聲請簡易判決處刑。圖／連江地檢署提供
上月29日在馬祖東引海域查獲走私大陸私菸835箱、市價約4181萬，此案於昨日由連江地檢署偵查終結，檢方對2名被告聲請簡易判決處刑。圖／連江地檢署提供
馬祖海巡隊在上月查獲835箱大陸國產品牌私菸，多為俗稱「華仔」的中華私菸，黑市價格1條新台幣3150元，查獲私菸總計市價約4181萬6848元，金額龐大。圖／連江地檢署提供
馬祖海巡隊在上月查獲835箱大陸國產品牌私菸，多為俗稱「華仔」的中華私菸，黑市價格1條新台幣3150元，查獲私菸總計市價約4181萬6848元，金額龐大。圖／連江地檢署提供

海巡署 私菸 馬祖

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