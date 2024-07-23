工藝品藏毒！千萬元海洛英闖關 2港男被逮

關務署台北關與航警局今天宣布破獲66歲香港籍梁姓男子利用工藝品夾藏第一級毒品海洛英闖關案，查獲海洛英2.15公斤，航警逮捕梁男後，清查相關資訊，隨即發現同機旅客張姓男子為運毒集團壓貨。警訊後，依違反毒品危害防制條例將二人移送。

航警局刑大偵三隊隊長張驄瀧表示，今年3月8日，關務署台北關與航警局安檢大隊執行托運行李X光儀檢時，發現一件自吉隆坡託運來台行李內的石膏工藝品疑似藏毒，在旅客領取行李通關時予以駐檢攔查，果然在行李中發現第一級毒品海洛英共2.15公斤。

張驄瀧指出，台北關與航警掌握梁男資訊回溯調查，發現搭乘同班機來台的香港籍張男可能是運毒集團壓貨人，負責潛伏於梁嫌身邊，專案小組向檢察官報備取得同意後，在桃機入境大廳拘提押貨的港籍共犯張嫌到案。