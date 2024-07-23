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影／被超車亮槍…再衝撞攔查！國道警開6槍逮人

聯合報／ 記者謝進盛周宗禎李宗祐／台南即時報導

中山高台南安定北上路段昨中午疑發生行車糾紛，廖姓男子聲稱不滿王姓男子超車，拿出疑似槍枝伸出車窗外恐嚇對方，國道警追查，約5小時會同嘉市警方在嘉義攔查廖男，廖開車衝撞警方，警共開6槍逮捕廖，並起獲犯案長、短空氣槍各1枝及毒品、偽造車牌，警詢後依恐嚇、妨害公務、竊盜、毒品等罪嫌送辦。

事件發生在昨下午1點10分，地點在國一北上311.7公里台南安定路段，據查，27歲廖男行徑該路段，聲稱不滿王姓男子超車，拿出疑似槍枝物品伸出車窗外，造成當事人心生畏懼緊急報警。

國道四隊警方獲報後立即組成專案小組，循線會同嘉市警方共10多名警員於嘉義市西區查遇，晚上6點發現廖男駕駛車輛，然廖拒絕盤查，且開車衝撞警方人、車，國道警方情急前後開6槍制止，約6點20分復在嘉義市西區北社尾路（棄車處）一處民宅內逮捕廖男。

警方清查在車上及住處，查獲失竊號牌2面、第二級毒品大麻殘渣1小包、安非他命吸食器1組及第三級毒品硝甲西泮（俗稱1粒眠），作案用空氣槍長、短各1枝。

警詢後依恐嚇、妨害公務、竊盜、毒品等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦中。

疑不滿超車男子亮槍威嚇，國道四隊警方追查還試圖衝撞，經警開6槍逮人，起出空氣長、短槍等。記者謝進盛／翻攝
疑不滿超車男子亮槍威嚇，國道四隊警方追查還試圖衝撞，經警開6槍逮人，起出空氣長、短槍等。記者謝進盛／翻攝
國道四隊警方查獲的大麻毒品殘渣。記者謝進盛／翻攝
國道四隊警方查獲的大麻毒品殘渣。記者謝進盛／翻攝
警方查獲的毒品吸食器。記者謝進盛／翻攝
警方查獲的毒品吸食器。記者謝進盛／翻攝

嘉義 國道 毒品

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