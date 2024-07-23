債主被開5槍為何不報警？宜蘭男作案後逃2周被逮

宜蘭49歲凌姓男子受不了陳姓男子不斷向他催債，7月3日涉嫌持制式手槍到羅東某家餐館連開5槍，陳腳趾受傷無生命危險。凌男開完槍後逃亡，陳男也沒有報案，警方9日展開搜查，循線查出落腳新竹縣，21日逮捕到案，檢方依涉犯槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌聲押，地院准押。

據了解，凌男是陳男多年朋友，但陸續積欠超過百萬元債務，陳屢次催債，凌無法償還之餘也逐漸懷恨在心，才決定開槍嚇嚇對方以示不滿。7月3日晚上，凌得知陳在羅東純精路1間餐廳吃飯，攜帶制式手槍與14顆子彈，前往餐廳。

凌男守在餐廳門外，晚上10時許陳男吃完飯走出餐廳，凌就持槍射擊，對著地面連開5槍，其中1槍傷到陳男腳趾，導致裂傷與開放性骨折；凌男開槍後逃離，陳男被送往羅東博愛醫院，無生命危險。據悉，陳男為了事後能繼續催債，不願報警也沒有告訴醫院為何受傷，此事仍在地方傳開。

警方9日得知後組成專案小組，11日報請地檢署檢察官曾尚琳指揮偵辦，調閱上百支監視器，發現凌一路從宜蘭躲到台北、新北再到新竹縣，最終確認他在新豐鄉某間飯店，21日持拘票奔襲百里，在旅館電梯外埋伏，成功抓獲凌男，扣得手槍1把、子彈9顆，移送地檢署。