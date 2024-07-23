快訊

不斷更新／1縣市率先宣布！凱米進逼 24日停班停課情形看這裡

疑勾結詐團偽造遺囑…北市員警涉詐不動產 萬安演習後遭帶走

「降雨最高等級」中颱凱米逼近 氣象署：近年對台衝擊有感颱風

聽新聞
test
0:00 / 0:00

債主被開5槍為何不報警？宜蘭男作案後逃2周被逮

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭49歲凌姓男子受不了陳姓男子不斷向他催債，7月3日涉嫌持制式手槍到羅東某家餐館連開5槍，陳腳趾受傷無生命危險。凌男開完槍後逃亡，陳男也沒有報案，警方9日展開搜查，循線查出落腳新竹縣，21日逮捕到案，檢方依涉犯槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌聲押，地院准押。

據了解，凌男是陳男多年朋友，但陸續積欠超過百萬元債務，陳屢次催債，凌無法償還之餘也逐漸懷恨在心，才決定開槍嚇嚇對方以示不滿。7月3日晚上，凌得知陳在羅東純精路1間餐廳吃飯，攜帶制式手槍與14顆子彈，前往餐廳。

凌男守在餐廳門外，晚上10時許陳男吃完飯走出餐廳，凌就持槍射擊，對著地面連開5槍，其中1槍傷到陳男腳趾，導致裂傷與開放性骨折；凌男開槍後逃離，陳男被送往羅東博愛醫院，無生命危險。據悉，陳男為了事後能繼續催債，不願報警也沒有告訴醫院為何受傷，此事仍在地方傳開。

警方9日得知後組成專案小組，11日報請地檢署檢察官曾尚琳指揮偵辦，調閱上百支監視器，發現凌一路從宜蘭躲到台北、新北再到新竹縣，最終確認他在新豐鄉某間飯店，21日持拘票奔襲百里，在旅館電梯外埋伏，成功抓獲凌男，扣得手槍1把、子彈9顆，移送地檢署。

凌男表示他只是想嚇嚇陳男，沒有要殺人。檢方複訊後，認為現有證據顯示凌男沒有殺人意圖，加上陳男也未提告，昨天傍晚依涉犯槍砲彈藥刀械管制條例與恐嚇罪嫌聲押，地院今裁定准押。

宜蘭凌姓男子疑似不滿朋友持續向他催債，連開5槍威嚇後逃逸，日前被警方在新竹縣抓獲。記者陳敬丰／翻攝
宜蘭凌姓男子疑似不滿朋友持續向他催債，連開5槍威嚇後逃逸，日前被警方在新竹縣抓獲。記者陳敬丰／翻攝

新竹 羅東 餐廳

延伸閱讀

颱風凱米逼近 新竹台派大辦桌活動照常舉辦

議員邀藝人何嘉文與網紅直播帶貨 宜蘭員山優質農產評鑑拿下前6名

凱米來了！宜蘭山區道路危險 公路局不排除封閉9路段

凱米颱風可能直撲宜蘭 三星蔥價錢飆高農民搶採收

相關新聞

王鴻薇4個字…要賠潘孟安50萬！法院理由曝光了

立委王鴻薇爆料總統府秘書長潘孟安擔任賴清德競選總幹事北上輔選期間，入住力能能源科技董事長楊宗名下價值5千萬豪宅，開酸「金...

債主被開5槍為何不報警？宜蘭男作案後逃2周被逮

宜蘭49歲凌姓男子受不了陳姓男子不斷向他催債，7月3日涉嫌持制式手槍到羅東某家餐館連開5槍，陳腳趾受傷無生命危險。凌男開...

幼園狼師案外案！新舊園長法律大戰 侵占、傷害怎麼回事？

台北市某私立幼稚園性侵案延燒，涉案的男老師涉嫌性侵女童遭起訴後，其母、時任園長也遭教育局停職，由另一名大股東接手擔任代理...

影／被超車亮槍…再衝撞攔查！國道警開6槍逮人

中山高台南安定北上路段昨中午疑發生行車糾紛，廖姓男子聲稱不滿王姓男子超車，拿出疑似槍枝伸出車窗外恐嚇對方，國道警追查，約...

幼兒園狼師案…社工分案狀況曝 專家：爭點是警方辦不出來

台北市幼兒園狼師案最新進展，台北市議員林延鳳踢爆，台北市社會局家防中心知悉首例幼兒園性侵個案後，29天才填寫社政系統知會...

私幼案延燒...遭控與園方內神通外鬼？北市教育局駁：子虛烏有

台北市某幼兒園性侵案持續延燒。議員今爆料，家長去年希望能看孩子在園內的監視器畫面卻被拒絕，但遭教育局拒絕，但園內教保員竟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。