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唐治平確認母親遺體 質問齒模比對、疑心衣褲顏色

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

唐治平母親死亡案，今天至士林地檢署出庭作證，檢方提出唐母生前在汐止某診所就診的齒模比對，確認身分，但唐治平看不懂齒模Ｘ光照片，為了百分百確認，今天尚未簽下相驗屍體證明書，與檢方約好下周一29日下午3點，在新北殯儀館認真再看一次遺體

唐治平今庭後表示，最近的媒體報導讓我不舒服，把我描述像精神失常，今天特別神智清醒跟大家說，這是第二次收到檢方的通知到案，他沒有拒驗DNA，泰國的華僑親戚看到台灣新聞都覺得不捨。

唐治平指出，他質疑齒模比對為何需要1個多月，檢察官解釋齒模比對需要調閱資料，文件往返需要時間，查出母親生前在汐止診所看診，才進一步比對齒模確認身分；日前看了遺體覺得不是母親，今天看了齒模Ｘ光照片也看不懂，因此沒有簽相驗屍體證明書，已約好時間7月29日（一）下午3點在新北市立殯儀館，認真再看一次遺體，「如果真的是母親，那我就認，我就簽」。

唐治平說，檢察官有解釋，屍體過一段時間面容會發脹，但他這輩子沒看過母親穿綠衣、綠褲，他想再確認遺體是否為他母親，沒有不想認領，母親是有名的腿細手，但遺體手腳粗且皮膚粗糙。

唐治平說，這麼久的時間找不到母親，會思索遺體可能就是母親，「我其實老早就做好心理準備」。由於母親失聯已久，他有去報失蹤，警方說案件移轉偵查隊，但他想百分之百肯定母親離世，才會悲傷，他回想父親過世時，他過了半年才走出來。

媒體提問唐治平，車子的現況如何？唐治平回答，「找到車子了」，他停車在洛陽停車場七樓，隨後去拜拜再返回停車場就找到車子，保險公司陳大哥提醒他有狗仔跟拍，替他出面協助找車；當時他想如果母親確認死亡，會處理遺物，將母親重要的婚戒、鑽戒、紅寶戒、珍珠項鍊，整理好隨身攜帶，當天放在車內，後來車子在停車場五樓找到，戒指項鍊都在。

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唐治平和檢方約好下周至殯儀館再看遺體。記者蕭雅娟／攝影
唐治平和檢方約好下周至殯儀館再看遺體。記者蕭雅娟／攝影

唐治平 母親 遺體

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