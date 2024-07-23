當鋪業原來這麼「卷」！台中釋出3張牌照 中籤率僅2.6％

台中市人口在去年突破285萬，依照當舖業法可新增3張牌照，不過受制於疫情，台中市警局遲至今年5月28日至6月20日才開放市民申請新增當鋪業與資格審核，今天下午在台中市警局辦理抽籤，有115人搶3張牌照，中籤率為2.6%，據傳一張當鋪牌照若轉售，行情上看400萬元，今天有永益當鋪、素珠當鋪、大智當鋪三間業者中籤。

台中市警局表示，台中市人口持續增加，有新增3家當舖業務，今天下午在市政府警察局舉行公開抽籤儀式，市警局主任秘書盧廷彰，公開抽出3位正取幸運市民當場頒發當舖業籌設同意書，另抽出3位備取市民。此次抽籤會議是在市政府警察局今年5月7日公告後，同年5月28日至6月20日，共計24天開放受理市民申請新增當舖業及資格審核。

市警局表示，此次收到117件申請案件，經過逐一審核後，有115家符合抽籤資格，中籤率為2.6％。為確保資訊透明，除了透過紙本張貼公告及網路資訊發布外，還廣泛利用各大新聞媒體進行公告，利用多渠道宣傳方式，讓有意願經營當舖業的市民都能清楚了解相關申請資訊，並積極參與此次抽籤活動。

由於許多市民對經營當舖業感興趣，因此採用公開抽籤的方式，以確保程序的公平性、公正性和公開性。

市警局表示，在抽籤會議過程中，也邀請所有符合申請資格的市民，蒞臨抽籤會場參加抽籤事宜，也邀請市警局督察政風單位、當舖商業同業公會理事長，擔任公正人士，一同見證抽籤的過程，確保每位符合抽籤資格的申請者都能在絕對公平及透明的環境下，完成此次抽籤大會。