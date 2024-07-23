聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北警掃蕩明仁會、旭仁會 逮48人查扣7槍 驚見達姆彈
為掃蕩黑幫查緝非法槍械，新北警日前執行掃黑肅槍行動，2周共計檢肅竹聯幫仁堂明仁會、旭仁會等幫派分子8件48人，共查獲各類槍枝計7枝。其中新北市三重區59歲劉姓男子涉嫌擁槍自重，警方前往其住處搜索，當場查扣改造手槍2枝，還驚見5顆殺傷力強大的達姆彈，詢後被依槍砲罪嫌送辦並聲押，法官諭令4萬元交保。
新北市刑大表示，警方在專案行動前接獲劉男擁槍自重線報，隨即展開長期跟監取證，確認劉男涉案事實明確後，向新北地方法院聲請搜索票獲准，18日前往劉男三重區住處搜索，現場查扣改造手槍2枝及子彈5顆等證物。
另外為防止幫派影響社會治安，新北市警局各分局執行為期13天掃黑肅槍行動，共計檢肅竹聯幫仁堂明仁會、旭仁會等幫派分子48人，並查扣30萬餘元現金、各類槍枝計7枝、各式刀械球棒等證物，還在新北市新莊區破獲改造槍械工廠。而48名幫派份子被送辦後，其中2人遭收押，另外46人則交保。
新北警局表示，警方全力查緝非法槍械，防止不法分子藉槍枝犯案影響社會治安環境，絕不讓犯罪集團藉機持槍滋事。如有幫派成員在轄內滋事或涉暴力犯罪，將對涉案組織成員從嚴究辦並持續對幫派營生據點實施威力臨檢，斷絕其非法經濟來源，以淨化社會治安。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言