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小南門幫前幫主「矮仔偉」遭槍決 家屬低調舉行告別式

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

桃園小南門幫前幫主「矮仔偉」黃建偉，20年前在台灣犯下對女友潑酸、勒贖立委跑路費未果開槍警告、與警方槍戰等犯行後潛逃大陸，但又在大陸涉及多起暴力、綁架及命案，遭大陸公安逮捕，法院判決死刑，今年6月，黃建偉被槍決，遺體送還台灣，家屬低調舉行告別式，沒有對外公布。

黃建偉曾名列台灣10大槍擊要犯、他過去一身西裝筆挺，江湖人稱「矮仔偉」，是小南門幫中生代，2002年，他懷疑女友與自己小弟有染，先對女友潑酸毀容，隨後找小弟算帳，小弟躲起來就找對方親人凌虐致死，警方追緝，黃建偉四處躲藏，為籌措跑路費，他向多名立委、議員勒贖，沒要到錢就到對方服務處開槍警告，造成社會極大關注，黃建偉最後潛逃大陸。

黃建偉逃到大陸後，以小南門幫精神領袖自居，他主要在廣東省中山、東莞、珠海現身，仍從事綁架、殺人、非法拘禁等惡行，東莞台商圈中人人聞之色變。

黃招攬簡姓、王姓、黃姓等台灣人當小弟，在台商間以暴力討債索取不法利益，2008年，黃建偉綁架魏姓台商，因贖金喬不攏，魏姓台商遭殺害分屍，2017到2018年間，黃建偉綁架台商，獅子大開口勒索1億元。

2018年廣東公安大掃黑，在廣東省公安廳指揮下，黃建偉及同夥、小弟等20人被捕，其中台灣籍9人。2019年12月，大陸法院判處黃建偉執行死刑，緩期二年執行，黃建偉提出上訴，廣東高院二審裁定，駁回上訴，維持原判。

名列台灣十大槍擊要犯、背負兩起命案的台灣黑幫幫主黃建偉。記者李奕昕／翻攝
名列台灣十大槍擊要犯、背負兩起命案的台灣黑幫幫主黃建偉。記者李奕昕／翻攝
名列台灣十大槍擊要犯、背負兩起命案的台灣黑幫幫主黃建偉。（圖／取自鳳凰網）
名列台灣十大槍擊要犯、背負兩起命案的台灣黑幫幫主黃建偉。（圖／取自鳳凰網）

台商 廣東 綁架

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