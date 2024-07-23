新北警掃黑肅槍行動 逮52人查扣7槍枝

新北市警方執行13天「掃黑肅槍行動」，檢肅幫派分子共8件48人，另查獲4人非法持槍，查扣各類槍枝7枝，並在新莊緝獲改造槍械工廠。

新北市政府警察局刑事警察大隊今天發布新聞稿表示，新北市警局執行為期13天「掃黑肅槍行動」，檢肅竹聯幫仁堂明仁會、旭仁會等幫派分子共8件48人，並查扣新台幣30萬餘元、鎮暴槍、空氣槍、各式刀械球棒等證物。

新北刑大說，另查緝4人非法持槍，查扣各類槍枝7枝。其中包括在新北市新莊區緝獲改造槍械工廠，共查扣手槍5把、子彈19顆、爆裂物手榴彈3顆、改造槍枝工具1批及大量毒品等證物，並將歐姓男子與小弟洪嫌移送檢方偵辦。

此外，新北刑大表示，日前也接獲線報指嫌犯擁槍自重，因此兵分多路長期跟監，鎖定59歲劉姓男子涉案，隨後持票前往劉男位於三重區住處執行搜索，現場查扣改造手槍及子彈5顆等證物，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送檢方偵辦。

新北市警局表示，除了秉持「幫派零容忍」態度，強力打擊幫派犯罪全力投入查緝非法槍械，防止不法分子藉槍枝犯案，影響社會治安，也會深入追查槍枝來源，掃蕩改造槍械工廠，絕不讓犯罪集團藉機持槍滋事。