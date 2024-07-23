石膏工藝品夾藏海洛因 航警與海關逮2港男起訴
航警局與台北關今宣布破獲港籍旅客利用工藝品運毒闖關，查獲海洛因2.15公斤，逮捕運毒梁姓男子，更掌握情資迅速拘捕同機押貨張姓男子，依違反毒品危害防制條例移送起訴。
航空警察局刑警大隊偵三隊長張驄瀧上午接受媒體聯訪表示，事件發生在3月8日，關務署台北關與航警透過X光機發現，從吉隆坡搭機來台的66歲香港籍梁男，托運行李內石膏工藝品疑似藏毒，在梁男領取行李通關時予以鎖定攔查，果然發現夾藏第一級毒品海洛因共2.15公斤。
張驄瀧指出，台北關與航警掌握梁男資訊回溯調查，掌握相關訊息發現，搭乘同班機來台的香港籍張男可能是運毒集團派遣，潛伏於梁嫌身邊的同案押貨人，向檢察官報備取得同意後，在桃機入境大廳拘提押貨的港籍共犯張嫌到案。
張驄瀧說，初步估計，查獲重2.15公斤的海洛因市價預估超過新台幣千萬元，2名香港籍犯嫌也依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦，並於近日起訴，航警局提醒，製造、運輸、販賣第一級毒品者，不分國籍，最高可處死刑或無期徒刑，民眾切勿以身試法。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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