影／申請有機農產品證照 彰化溫室農場內竟是種大麻

刑事局南部打擊犯罪中心4月間在台中查獲1處囤放大麻的倉庫，溯源追查來源，查出陳姓男子等人在彰化，利用有機溫室農場掩人耳目，涉嫌種植大麻。警方以無人機空中監控攻堅，查獲成片大麻活株，將涉案的陳姓男子等6男女移送法辦。

南部打擊犯罪中心執行網路巡邏，發現中部地區販賣大麻情資，報請台中地方檢察署指揮偵辦，4月24日在台中市北區，查獲黃姓（29歲）、許姓（30歲）、陳姓（31歲）等3男子，在倉庫以真空包裝分裝大麻成品，總重40.9公斤，黑市市值約6000萬元。

南打中心與台中警方繼續擴大追查這些大麻來源，蒐證發覺，黃等3人的同夥陳姓男子（37歲），在彰化縣福興鄉租了3分農地，並申請「有機農產品驗證證書」，以溫室種植蔬果，卻刻意加高圍籬，利用其中4分之1的溫室農地涉嫌種植大麻。

5月9日警方動員赴陳姓男子的農地查緝，利用無人機空中監控，一舉攻入溫室，驚見成排的大麻，共有399株大麻活株，另搜出大麻種子、大麻花成品，逮捕陳男和一起租地的邱姓男子（30歲），以及他們雇來看守農田的1名印尼籍女子（46歲）。

據了解，陳等人曾吸食過毒品，認為種植大麻有利可圖，便以溫室有機農場掩人耳目，並為了大量栽種大麻，陳利用自己的農業專業，以「扦插法」涉嫌栽種大量大麻牟利。全案移送台中地檢署後，6人獲5萬元至10萬元交保。

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