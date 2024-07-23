惡鄰噪音狂擾…被迫頂樓搭帳篷睡終不能忍 刺11刀喊：讓他死

台中黃姓男子因沈姓鄰居長期半夜敲牆壁發出噪音，溝通無效後曾搬到頂樓搭帳棚、外出租屋，後為照顧生病母親才回來，但沈依然故我，黃忍無可忍拿水果刀猛刺對方11刀，還撂話「我就是要讓他死！」法院查，黃手段凶殘應嚴逞，但事出有因犯後又自首，依殺人未遂罪判他4年8月，可上訴。

檢方起訴指出，黃男（45歲）不滿鄰居沈姓老翁長期製造噪音，上網買了1把瑞典製的高碳鋼直刀，今年2月12日早上8點多見沈駕駛電動車出門且速度緩慢，竟衝上前朝對方脖子刺殺。

沈遇襲駕車想逃，黃男一路追殺到北區梅川東路、德化街口攔下沈後，再持刀朝沈左耳、後頸、上背部及腰部猛刺，釀沈身中11處刀傷全身是血棄車逃命，黃仍追趕一陣後棄刀，沈緊急送醫撿回一命。

檢方訊時，黃男坦承上蝦皮買刀就是為了要殺害沈翁，沈遇害後精神狀況不佳，屬證稱沈有身障，遭黃男持刀砍殺，周邊鄰居也稱2人有嫌隙。現場目擊民眾也說，看到黃持刀攻擊沈後腦、頸部，作案後沒馬上離開，還對他說「你們直接報警，我就是要讓他死」、「不用救那個阿伯，他死定了。」

台中地院查，當時警方接獲報案稱「有一名年輕男子拿水果刀刺殺一名年長男子」，立即派遣線上警力巡查，但隨後就接到黃男電話，並自述自己是行為人、向到場警員坦承犯案，認定黃符合自首依法減刑。