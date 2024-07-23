不爽小弟近期口氣越來越嗆 新北男揪4人怒衝板橋砍人濺血

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聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市板橋區幸福路今天凌晨發生砍人案，16歲少年日前與20歲呂姓友人在網路社群上口角進而互嗆。呂男今天凌晨3時許得知少年至朋友家聊天，竟揪來4名友人前往欲尋仇，呂男等5人持西瓜刀朝少年揮砍，導致少年左手2處刀傷，所幸並無生命危險。海山警方目前已逮捕呂男及曹女，並積極追緝在逃3名共犯。

據了解，被砍的少年與行凶的呂男等人皆為朋友，常常會在網路社群聊天，少年平時對呂男也很順從。但近期呂男發覺少年留言的口氣及文字都很嗆，因而心生不滿。今天凌晨3時許呂男得知少年至板橋區幸福路1名友人家中聊天，竟找來3男1女前往該名友人住處欲找少年尋仇。

呂男等5人到場後與少年再度發生口角，呂男於事掏出預藏的西瓜刀朝少年揮砍，導致少年左手2處刀傷，呂男等人犯案後隨即逃逸。海山警方獲報後調閱監視器展開追緝，掌握2輛涉案車輛行蹤，凌晨5時許在板橋區永豐街將呂男25歲曹女逮捕，後續將依傷害罪嫌送辦，並持續追查在逃的3名共犯。

警方將呂男及曹女帶回警局。記者黃子騰／翻攝
警方將呂男及曹女帶回警局。記者黃子騰／翻攝
警方在呂男車上查獲犯案的西瓜刀。記者黃子騰／翻攝
警方在呂男車上查獲犯案的西瓜刀。記者黃子騰／翻攝
警方在板橋區永豐街逮捕主嫌呂男及曹女。記者黃子騰／翻攝
警方在板橋區永豐街逮捕主嫌呂男及曹女。記者黃子騰／翻攝

傷害罪 新北 社群

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