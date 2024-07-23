混假鈔買毒台中男遭押公墓毒打 警破販毒集團逮8人

台中一男子日前疑混入少量假鈔購買毒品，遭販毒集團成員押至公墓，以球棒毆打到送醫，警方破獲發現集團中也有成員黑吃黑，遭毒打後簽立本票，訊後將主嫌等8人送辦。

台中市警察局豐原分局今天發布新聞稿表示，警方調查，以余姓男子為首的販毒集團，平日在台中一帶販毒，透過通訊軟體搜尋客戶，與客戶聯繫好後，即會派人外送至指定地點交易；日前有1名成員因私吞販毒贓款數萬元、黑吃黑，遭集團數名成員毒打並強逼簽立本票。

警方表示，另外，有男子購買毒品時，疑因混入假鈔被發現，遭集團成員帶到公墓，徒手及球棒毒打，男子身負重傷送醫，在加護病房中治療。

豐原分局掌握余男率眾恐嚇、凌虐、傷害等涉案事證後，日前趁集團前往民宿度假開趴時，持台中地方法院核發搜索票及台中地檢署簽發的拘票執行搜索，一舉將余姓主嫌與成員等8人查緝到案。

當場查扣毒品咖啡包400包（毛重1136.1公克）、愷他命28包（毛重111.8公克）、行動電話10支、磅秤、夾鏈袋、球棒1支、新台幣67萬8200元等贓證物，全案依組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例、傷害、恐嚇取財等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885