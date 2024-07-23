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稱討30年前60萬工程款 台中69歲男提汽油潑地揚言引燃
台中市新社區昨驚傳潑油企圖縱火案，69歲的江姓男子提著一桶10公升的汽油，到劉家潑灑，大半桶汽油傾洩而出，劉男與90歲的父親立即上前阻止，東勢警方據報火速趕抵現場制止，免除一場災害。江男供稱，因劉姓報案人30年前欠他60萬元不還，才憤而潑油揚言要引燃。
江男昨天上午騎機車到新社區中和街三段，拿出事先準備好的汽油，潑灑劉姓男子的家。劉男和父親都在家裡，見狀立即上前制止，所幸江男尚未點火，警方趕到及時制止。劉男父親因驚嚇過度，血壓升高，自行就醫無大礙。
江男告訴警方，「30年前劉男欠他60萬工程款」，屢催不還，怒而到劉男家潑汽油，現場揚言要引燃。但劉男表示，「錢已經還清了」。警方將江男依涉嫌刑法縱火未遂、恐嚇危害安全等，移送台中地檢署偵辦。
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