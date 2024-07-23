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礁溪協天廟主委吳宏昱驚傳遭黑衣人砍傷 疑與主委改選糾紛有關

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

礁溪協天廟主委「雙包案」紛擾未休，雙方互控，疑似演變成暴力事件，新派主委吳宏昱在農會前停車場遭人砍傷，震驚地方。圖／讀者提供
礁溪協天廟主委「雙包案」紛擾未休，雙方互控，疑似演變成暴力事件，新派主委吳宏昱在農會前停車場遭人砍傷，震驚地方。圖／讀者提供
宜蘭礁溪鄉農會前停車場22日下午驚傳砍人，光天化日下，被砍的竟是協天廟主委吳宏昱。當時他正要上車，遭黑衣男子衝上前持斧頭砍傷膝蓋，大喊「救命」，驚動農會通知報警，警方晚間逮到兇嫌。由於最近新舊派主委改選鬧得風風雨雨，雙方互告，全案疑似與主委改選糾紛有關。

擁有200多年歷史的礁溪協天廟，每年香油錢進帳上億元，廟方主委對地方具影響力，兵家必爭。13屆協天廟管理委員會主委改選「鬧雙包」，舊派與新派互轟改選不合法，各擁主委，舊派以簡蒼明為首，新派以吳宏昱帶頭，爭議興訟，全案歷經法院今年3月20日裁決確認吳宏昱身分。

但另一派的簡蒼明等人仍以廟方名義用印發文，「雙包案」歷經4年又要改選主委，縣政府雖居中協調，盼舊派暫緩辦理改選，但簡蒼明仍堅持7月15日召開信徒代表大會，進入主委改選程序，吳宏昱等人於7月12日前往地檢署控告對方偽造文書，爭議風波愈演愈烈。

吳宏昱是礁溪鄉農會理事，竟在農會門口遭人砍傷，震驚地方。吳宏昱晚間受訪表示，22日下午到農會處理事務，3點半要開車離去時，才剛開車門放東西，一旁衝出一名黑衣男子，持斧頭砍向他，當時他拚了命要搶下斧頭，但膝蓋已被砍傷，大喊「救命」「報警」，搏鬥過程約3分鐘。

光天化日下，竟有人在農會門口行兇，驚動所有農會人員，有人拍照、有人錄影，連車號都被記下。礁溪警方人車及救護車火速趕到，把傷者送醫，醫院檢查疑似膝蓋骨裂，目前用石膏固定。

吳宏昱嚴厲譴責暴力，他說，17日與18日兩天，住家附近疑似有不明男子徘徊，路上開車時有人故意挑釁逼車，覺得不對勁，已向警方報案，也有人提醒他要小心，沒想到意外還是發生，研判此事應該與協天廟爭議風波有關，更何況幾天前他才去告了對方。

礁溪警方獲報全力偵辦，黑衣男子砍傷吳後開車逃逸，回家換車再逃到宜蘭市，晚間10點多，警方持拘票拘提呂姓男子到案；犯嫌供稱，因為行車糾紛，才持斧頭砍傷對方。全案將依殺人未遂與傷害罪送辦，但警方懷疑幕後另有主使者，全力向上偵辦。

礁溪協天廟主委「雙包案」紛擾未休，雙方互控，新派主委吳宏昱22日下午在農會前停車場遭人砍傷，震驚地方。圖／讀者提供
礁溪協天廟主委「雙包案」紛擾未休，雙方互控，新派主委吳宏昱22日下午在農會前停車場遭人砍傷，震驚地方。圖／讀者提供
礁溪協天廟主委吳宏昱（左三）日前按鈴控告對手涉嫌偽造文書，未料22日下午驚傳在農會前停車場，遭人用斧頭砍傷膝蓋。本報資料照
礁溪協天廟主委吳宏昱（左三）日前按鈴控告對手涉嫌偽造文書，未料22日下午驚傳在農會前停車場，遭人用斧頭砍傷膝蓋。本報資料照

宜蘭 殺人未遂 農會

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