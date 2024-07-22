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官方臉書粉專被留言威脅大法官安全 司法院：已報警

中央社／ 台北22日電

司法院今天發布聲明表示，近日有民眾在司法院臉書留言威脅大法官的人身與生命安全，已進行蒐證、報警偵辦，也呼籲各界應共同譴責此種無視法治、危害民主憲政體制的不法行為。

司法院表示，已將臉書留言隱藏，蒐證後會交予轄區台北市中正一警分局偵辦。

司法院聲明指出，大法官依據憲法規定行使解釋憲法之職權，並組成憲法法庭審理憲法訴訟案件，作為守護憲法的最後一道防線，大法官依法須超出黨派以外，獨立審判，不受任何干涉。憲法法庭所為裁判，大法官亦當虛心傾聽社會各界意見並接受公評。

司法院表示，但因不滿憲法法庭裁判即恐嚇危害大法官的人身與生命安全，已逾越言論自由之界線，且為自由民主法治社會不能容忍的嚴重犯罪行為。司法院除已進行蒐證、報請警方依法偵辦，更呼籲各界應共同譴責此種無視法治、危害民主憲政體制的不法行為。

司法院強調，任何惡意詆毀、醜化大法官的言論，實為對於和平的自由民主憲政秩序的無差別攻擊，不僅會激化社會對立，損害憲政穩定，亦會間接影響追隨者從事不理性行為，製造社會不安。司法院籲請各界理性自制，以健全自由民主憲政的長遠發展為念，避免衝突、危害社會秩序等情事發生。

司法院指出，依集會遊行法規定，集會遊行不得於司法院及周邊範圍舉行，且司法院的「機關家宅權」（機關的管理權限，對於干擾或入侵者，得禁止或排除入侵，以維持機關功能之正常運作）及於院前廣場，得管制民眾進入。鑑於7月20日發生民眾至院區滋擾一事，司法院將依法究責，並強化院區安全維護措施。

司法院。圖／聯合報系資料照
司法院。圖／聯合報系資料照

司法院 大法官 民主憲政

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