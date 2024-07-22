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質疑合夥投資人帳目不清 台南白河槍擊傷人犯嫌羈押禁見

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市白河區前晚驚傳槍擊案，陳姓男子懷疑跟他合夥投資桌遊店的林姓男子帳目不清，爭執過程中陳涉嫌持改造手槍擊傷和事佬藍姓男子，陳犯後投案，警詢後依槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂罪嫌移送檢察官複訊後昨晚聲請羈押，台南地院法官今天以陳涉犯情節重大，認為有逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，裁定羈押禁見。

法官認為，陳違反槍砲彈藥刀械管制條例非法持有手槍罪、同條例在公共場所或公眾得出入場所開槍射擊罪，犯罪嫌疑重大。陳就違反槍砲彈藥刀械管制條例部分，所涉犯為最輕本刑為5年以上有期徒刑重罪，而重罪常伴有逃亡、串證、滅證高度可能。

法官並考量，此案案發後陳的行程，仍待傳喚未到案證人或槍枝來源進行查證及對質訊問；陳因涉重罪，難免有串證高度可能，是有相當理由足認被告面對刑責時，有逃亡及滅證高度可能。

法官並以陳於公共場所或公眾得出入場所「開槍射擊」，其所採取手段非輕，不僅造成被害人受傷及身心恐懼，也使大眾對於社會生活安全感到疑慮、不安，已產生相當大危害，裁定羈押禁見。

陳姓男子（中）涉嫌台南白河槍擊傷人案，警詢後移送南檢複訊遭法院裁定羈押禁見 。記者黃宣翰／翻攝
陳姓男子（中）涉嫌台南白河槍擊傷人案，警詢後移送南檢複訊遭法院裁定羈押禁見 。記者黃宣翰／翻攝

台南 槍擊 槍砲彈藥

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