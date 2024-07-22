宮廟變「詐團水房」神明面前收贓 騙27名網拍賣家近百萬
竹聯幫弘仁會成員張姓男子涉嫌利用新北市某宮廟當水房，替假網路拍賣詐騙集團收取贓款集中放在宮廟洗錢，向27人騙走90萬元。刑事局查獲11人依詐欺罪、洗錢防制法移送，檢方聲押張等7人獲准，尚在清查廟方人員是否涉案。
警方調查，詐團假冒網拍買家及網拍平台客服，向賣家稱無法下單，以認證或簽署金流協定為由要求匯款至境內人頭帳戶，車手赴ATM提領贓款，透過水房成員交給弘仁會成員22歲李姓男子，李再送至弘仁會成員26歲張姓男子在新北三重區某宮廟經營的水房，持鑰匙開啟宮廟側門進入。
警方清查，今年2月起有27名買家共被騙90萬元，查扣犯嫌手機分析，懷疑水房收取現金後，將等值泰達幣轉至詐團的電子錢包。
兩名車手今年2月在北市中山區提領贓款，中山警分局員警巡邏發現可疑盤查，逮捕搜出現金10萬元。刑事局偵四大隊第三隊追查，3月搜索宮廟起出現金90萬元及K他命50公克，帶回在場5人採尿送驗，並搜索犯嫌住處拘提李等8人，在李住處起獲現金161萬元，4月搜索張住處拘提到案。
張、李否認詐騙，稱販賣虛擬貨幣。警方通知廟方人員說明，初步未發現涉案，詢後移送11人，檢方聲押張、李等7人獲准，命其他人5至10萬元交保。
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