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台中假幣商為詐團洗錢逾億元 刑事局逮11人

中央社／ 台中22日電

江姓男子在台中以假虛擬貨幣商開設人頭科技公司，與詐騙機房配合洗錢，成立1年多洗錢金流逾1億元，不法所得上千萬。刑事局中打日前逮捕江男等11人，詢問後依法送辦。

刑事警察局中部打擊犯罪中心今天表示，警方於165反詐騙系統資料庫分析發現，有多家科技公司及工作室公司帳戶，用於詐騙被害人匯入詐騙款項，研判為同一詐騙集團虛設公司並設立公司帳戶洗錢。

刑事局中打第三隊深入追查，鎖定31歲江姓男子組成的洗錢詐騙集團，立即與台中市警察局第一分局及刑事警察大隊偵一隊、彰化縣警察局員林分局等單位組成專案小組，報請台中地檢署指揮偵辦。

辦案人員查出，江男與詐騙機房配合，先指揮旗下集團成員設立人頭公司，誆騙銀行從事虛擬貨幣業並開立公司戶，再以製造假買賣虛擬貨幣為由，將不法詐欺所得洗出，從中獲取利潤，若遇臨櫃提領詐欺款項時，皆供稱從事虛擬貨幣買賣，躲避警方與銀行攔阻。

案經警方蒐證完備，今年4月初動員維安特勤警力，前往集團位於台中市西屯區某商辦的據點進行攻堅，逮捕江男與集團車手等共犯11人，查扣手機、公司大小章、存摺等證物，並向法院聲請查扣涉案帳戶被害人遭詐款項現金新台幣900餘萬元、土地11筆等。

警方清查，詐騙洗錢集團自民國112年初成立至今，洗錢詐騙款項超過1億餘元，不法所得上千萬。目前清查被害人計355名，均為假投資詐騙手法，被害人欲出金時，犯罪集團均以再付最後一筆手續費就可全額退款的名義，要求被害人再投入金錢，但最後都遭騙一空。

警方全案詢問後，將江男依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，移送台中地檢署偵辦，其中主嫌江男等3人均裁定羈押禁見，其餘8人各以3至5萬元交保。

警察示意圖。聯合報系資料照
警察示意圖。聯合報系資料照

洗錢 虛擬貨幣 詐騙集團

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