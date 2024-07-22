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後座女友通緝被逮 高雄男直接落跑原來有蹊蹺

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄潘姓男子載劉姓女友人，因紅燈超越停止線，遇警方攔查。員警查出劉女遭通緝，潘男卻急著要跑，被警方攔阻去路，查出轎車上有安非他命，2人全遭警方移送法辦。

據了解，昨天凌晨1時許，潘姓男子（33歲）開車載劉姓女子（27歲），經過高雄市鼓山區華泰路，停紅燈超越停止線，鼓山警分局龍華派出所員警巡邏發現，上前攔查，發局潘男無駕照，後座2名女子當中，劉姓女子涉2件詐欺，去年經發布通緝。

警方帶開劉女後，潘男似乎心虛，直接要逃離，立即被員警擋住去路，後來還頻要打電話找人。警方要求查看車內，潘男才坦承車上有毒品

警方在潘男的提包內，查獲4小包安非他命，立即逮捕他和劉女，分別依違反毒品危害防制條例、詐欺罪嫌一併移送法辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

潘姓男子（右）發現女性友人通緝被捕，一度要逃，經警方查出涉嫌持有毒品。記者林保光／翻攝
潘姓男子（右）發現女性友人通緝被捕，一度要逃，經警方查出涉嫌持有毒品。記者林保光／翻攝

毒品 詐欺 通緝

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