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2男子登八仙山往松鶴方向迷途 受困峭壁1晚今晨獲救

孫安佐募款70萬赴烏克蘭 研發高科技戰甲...亢奮說：我在救世界快捐款

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市警局少年隊跟魂燃天乘ACG合作，今天在華山Legacy舉辦青春演歌祭活動，活動以「拒毒，反詐，做自己！」為主題，邀請日本創作歌手山元聰，還找來7組台灣動漫系歌手，吸引眾多動漫迷參加，孫安佐（現名孫健豪）未獲邀也到場。由於日前才被爆出4月在泰國吸大麻，記者問怎麼來參加？孫安佐說，「我是動漫王，怎麼可以不參加動漫演唱會呢，Bro。」

孫安佐在場內聽歌到一半，主動接受媒體採訪，從Legacy走到戶外，一旁陪伴的還有他的新經紀人、本身是網紅的「重讀教條 R.T.D」，孫安佐說，他是動漫王，怎麼可以不參加動漫演唱會，今天沒有特地要幹嘛，就是單純來聽歌。

由於該活動是警方合作的反毒反詐活動，記者問有沒有機會當反毒大使？孫安佐沒有特別回答，一旁經紀人說，孫安佐一直都是健康第一，但大家對他的誤解，之後會慢慢的更新，是以運動為主。

當記者問到最近都在忙什麼？孫安佐眼睛一亮，除了說格鬥訓練、健美，更提到上個月剛錄取的科技業新工作，有接到大單位的訂單，因為很關注烏克蘭戰爭，自己手上也正在研發一套「高科技戰甲」，「因為現在很快就要去烏克蘭了，要先有一套沒有動力版本的出來」。

由於孫安佐日前在Instagram直播宣布，將計畫募款70萬元，親自前往烏克蘭打仗，讓戰爭早日結束，孫安佐受訪說，「很多人說烏克蘭有很多地雷，我現在想到做出一套靴子，由特殊金屬製成，加上一些電磁感應系統，完全可以先提早偵測地雷存在，就算剛好沒偵測到或失靈，那個特殊金屬可以保護我跟自己的腿不會被炸爛」。

孫安佐隨後直言，「是不是需要大家捐款一下，我需要做出可以救世界的東西，大家還不趕緊支持我一下，而且我還親自實測，夠不夠狠」，精神十分亢奮。

孫安佐最後說，在烏克蘭那邊，還有他的3個台灣朋友，知道他們夜視鏡不夠用、無人機不夠用，才會有募款計畫，因此並不是只為了自己，而是背後有一個小隊，希望更多台灣人加入募款。

台北市警少年隊跟魂燃天乘ACG合作，今天在華山Legacy舉辦反毒反詐青春演歌祭，熱愛動漫的孫安佐（花襯衫者，現名孫健豪）到場參與。記者翁至成／攝影
台北市警少年隊跟魂燃天乘ACG合作，今天在華山Legacy舉辦反毒反詐青春演歌祭，熱愛動漫的孫安佐（花襯衫者，現名孫健豪）到場參與。記者翁至成／攝影
孫安佐（右）精神十分亢奮說，「是不是需要大家捐款一下，我需要做出可以救世界的東西，大家還不趕緊支持我一下，而且我還親自實測，夠不夠狠」。記者翁至成／攝影
孫安佐（右）精神十分亢奮說，「是不是需要大家捐款一下，我需要做出可以救世界的東西，大家還不趕緊支持我一下，而且我還親自實測，夠不夠狠」。記者翁至成／攝影
台北市警少年隊跟魂燃天乘ACG合作，今天在華山Legacy舉辦反毒反詐青春演歌祭，熱愛動漫的孫安佐（右，現名孫健豪）跟經紀人（左）到場參與。記者翁至成／攝影
台北市警少年隊跟魂燃天乘ACG合作，今天在華山Legacy舉辦反毒反詐青春演歌祭，熱愛動漫的孫安佐（右，現名孫健豪）跟經紀人（左）到場參與。記者翁至成／攝影
台北市警少年隊跟魂燃天乘ACG合作，今天在華山Legacy舉辦反毒反詐青春演歌祭，熱愛動漫的孫安佐（右，現名孫健豪）跟經紀人（左）到場參與。記者翁至成／攝影
台北市警少年隊跟魂燃天乘ACG合作，今天在華山Legacy舉辦反毒反詐青春演歌祭，熱愛動漫的孫安佐（右，現名孫健豪）跟經紀人（左）到場參與。記者翁至成／攝影

募款 孫安佐 烏克蘭

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