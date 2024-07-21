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台南白河昨晚驚傳槍擊 嫌犯4小時後投案…檢察官今晚複訊後聲押

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南白河區昨晚驚傳槍擊案，陳姓男子懷疑跟他合夥投資桌遊店的林姓男子帳目不清，爭執過程中陳涉嫌持改造手槍擊傷和事佬藍姓男子，陳犯後4小時投案，警詢後依槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂罪嫌移送台南地檢署，檢察官複訊後，今晚9點多依涉案情節重大等理由向台南地院聲請羈押。

這起槍擊發生在昨晚約9點多，30歲陳男與33歲林男合作經營桌遊店，陳懷疑林讓店內帳目不清，於是持槍直奔林男住處談判，同行還有負責做公親的藍姓男子。陳男才剛到，林男就拿著刀衝出來，陳男當下直覺為了防身開槍，前後共開了2槍，其中1槍擊中藍男右手送醫救治，經救治後脫險，陳犯後逃逸。

警獲報後成立專案小組偵辦，陳在警方策動下4小時投案，交付改造槍枝，警詢後依槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂罪嫌法辦。

陳姓男子（中）涉嫌台南白河槍擊傷人案，警詢後移送南檢複訊遭聲押。記者黃宣翰／翻攝
陳姓男子（中）涉嫌台南白河槍擊傷人案，警詢後移送南檢複訊遭聲押。記者黃宣翰／翻攝

台南 槍擊 槍枝 殺人 白河

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