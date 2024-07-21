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雲林警匪槍戰釀1員警受傷 他開槍襲警後逃逸、遭判12年半

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林麥寮橋頭村去年10月警匪槍戰造成一名員警受傷案，49歲謝姓通緝犯案發後逃逸被捕，全案雲林地檢署偵查終結依殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例、妨害公務等罪起訴，雲林地方法院本月16日宣判謝男12年6個月有期徒刑，全案可上訴。

謝男去年因案被判刑5年多，未到案執行遭通緝，去年10月21日攜槍到雲林，夜間開車行駛麥寮鄉橋頭村的農路，連人帶車掉落一處農田，橋頭派出所林鈺家、林俞宏兩員警前往協助處理吊車，原本是為民服務案，但林俞宏查閱資料發現謝男是通緝犯，兩警開始警戒，謝男查覺有異，從背包中拿出槍枝，近距離朝警方射擊。

林俞宏及時閃避拔槍反擊，雙方駁火，謝嫌棄車逃逸，林俞宏頭部被子彈擦過受傷送醫，幸傷勢不重。案發隔日，警方在工寮逮捕謝男。

雲林地方法院本月16日判決，法院審酌，謝男有違反槍砲彈樣刀械管制條例前科，不思悔改，再度購買槍枝犯案，依殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例、妨害公務等罪，判12年6個月。

開槍襲警的謝嫌被判12年半。記者蔡維斌／翻攝
開槍襲警的謝嫌被判12年半。記者蔡維斌／翻攝

殺人 通緝 雲林

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