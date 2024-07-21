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新警察局長到任隔天又生槍響 男子持槍傷友4小時後投案

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市白河區昨晚驚傳槍擊案，陳姓男子懷疑跟他合夥投資桌遊店的林姓男子帳目不清，爭執過程中陳不慎持改造槍擊傷和事佬藍姓男子，陳犯後4小時投案，警詢後依槍砲彈藥刀械管制條例送辦，持續追查槍枝來源。

這起槍擊案，3人都是在地白河人，彼此也都熟識，尤其是在新任市警局長林國清到任隔天即發生，格外引起外界關注。

據知，槍擊發生在昨晚約9點許，地點在白河區富民路某民宅。據查，30歲陳男與33歲林男合作經營桌遊店，陳懷疑林讓店內帳目不清，於是持槍直奔林男住處談判，同行還有負責做公親的藍姓男子。

結果，陳男才剛到，林男就拿著刀衝出來，陳男當下直覺為了防身開槍，前後共開了2槍，其中1槍擊中藍男右手送醫救治，經救治後脫險，陳犯後逃逸。

警獲報後成立專案小偵辦，初步了解雙方是因投資桌遊館糾紛導致，陳在策動下4小時投案，交付改造槍枝，警詢稱槍枝是過世友人交付，警方認為應是推諉之詞，，警詢後依槍砲彈藥刀械管制條例送辦，持續追查槍枝來源。

台南白河昨晚驚傳槍擊案，男子犯後4小時到案，圖為交付的改造槍枝。記者謝進盛／翻攝
台南白河昨晚驚傳槍擊案，男子犯後4小時到案，圖為交付的改造槍枝。記者謝進盛／翻攝

槍擊 槍枝 白河

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