新警察局長到任隔天又生槍響 男子持槍傷友4小時後投案

台南市白河區昨晚驚傳槍擊案，陳姓男子懷疑跟他合夥投資桌遊店的林姓男子帳目不清，爭執過程中陳不慎持改造槍擊傷和事佬藍姓男子，陳犯後4小時投案，警詢後依槍砲彈藥刀械管制條例送辦，持續追查槍枝來源。

這起槍擊案，3人都是在地白河人，彼此也都熟識，尤其是在新任市警局長林國清到任隔天即發生，格外引起外界關注。

據知，槍擊發生在昨晚約9點許，地點在白河區富民路某民宅。據查，30歲陳男與33歲林男合作經營桌遊店，陳懷疑林讓店內帳目不清，於是持槍直奔林男住處談判，同行還有負責做公親的藍姓男子。

結果，陳男才剛到，林男就拿著刀衝出來，陳男當下直覺為了防身開槍，前後共開了2槍，其中1槍擊中藍男右手送醫救治，經救治後脫險，陳犯後逃逸。