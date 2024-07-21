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影／桃園毒蟲在新北 4月搶超商、7月偷機車和工地 無保請回
家住桃園的48歲李姓男子有多次毒品和竊盜前科，4月22日才在新北市三峽區打劫超商被捕，案件還在審理中，前天又到三峽偷機車、昨天偷工地的電動工具才6分鐘，就被警方逮到，依竊盜罪嫌移送地檢署偵辦，無保請回。
三峽警分局員警昨天下午3時許，在北大特區發現有人騎乘贓車，立刻發動攔截圍捕，李姓男子加速逃逸，還衝進逆向車道，迅速被攔下。員警先發現機車踏板有砂輪機及破碎機，查出是6分鐘前報案失竊的贓物，接著認出李男就是4月搶超商的嫌犯。
據了解，李男常到三峽找毒友，4月21日晚間他在桃園家中吸食安非他命，22日凌晨騎機車到三峽想找毒友「補貨」，途中路過超商佯裝購物，結帳時趁店員打開收銀機，動手搶奪7張千元鈔。
女店員奮勇追上前奪回3張鈔票，被恐嚇「再靠近就殺死妳！」警方獲報展開圍捕，28分鐘後在板橋區人贓俱獲，依準強盜、傷害罪嫌移送新北地檢署，因有再犯之虞建請羈押，但檢察官訊後裁定限制住居。
事隔3個月，李男前天深夜11時許在三峽區民生街偷竊機車，昨天下午在北大特區的桃子腳國中小新建工程工地，竊得價值2萬8千元的砂輪機及破碎機，逃離準備到回收場變賣換錢買毒，因騎乘贓車被員警盯上，迅速逮捕。
警方一邊擴大清查李男是否犯下其他竊案，昨天依竊盜罪嫌將他移送新北地檢署，檢察官複訊後，無保請回。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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