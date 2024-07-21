桃市雷霆除暴出動百名警 男巷弄玩改裝車抽K菸當場被逮

桃園警方昨晚出動百名警力執行「雷霆除暴」專案，其中在路攔檢勤務時，發現工地旁巷弄有噪音車輛，前往察看一名方姓男子稱是改裝車廠員工，選擇偏僻地點試車，經盤查發現方男剛吸食K他命香菸，全案依法函請相關單位裁處。

為維護社會治安，保障民眾安全，桃園警分局昨晚出動百名警力執行雷霆除暴勤務，由分局長蔡啟仁親自率領，針對酒店、KTV及移工舞廳等易滋生事端場所，強力臨檢威力掃蕩，同時在各重要路口設置攔檢點，加強取締酒後駕車等重大交通違規。

其中，警方昨晚11點50分許執行路攔檢勤務時，發現永安路某工地旁巷弄有噪音車輛發出轟鳴聲，經前往察看發現一名31歲方姓男子獨自一人在場，他表示是改裝車廠員工，特意選擇偏僻地點單獨測試改裝效果，還說自己去泰國玩剛下飛機，員警見他神色緊張，發現過程中聞到方男身上有一股毒品K他命菸的味道，方男突然改口說其實剛才旁邊有不認識的人，警方抵達前剛走，但難以自圓其說，隨即在車內發現K他命菸頭，全案依法函請相關單位裁處。

分局長蔡啟仁表示，警方有絕對信心及能力，打擊違法消弭犯罪，保障市民安全，建構安居樂業的環境，絕不容許不法份子破壞社會秩序，違法者必深究法辦。