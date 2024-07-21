快訊

輕颱凱米長胖增強中 氣象署：最快周一晚間發海警、周三不排除發陸警

MLB／11局激鬥！大谷翔平2度獲敬遠 史密斯再見安贏球

保護心臟大腦健康、支持免疫系統 吃富含槲皮素食物6大好處一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃市雷霆除暴出動百名警 男巷弄玩改裝車抽K菸當場被逮

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園警方昨晚出動百名警力執行「雷霆除暴」專案，其中在路攔檢勤務時，發現工地旁巷弄有噪音車輛，前往察看一名方姓男子稱是改裝車廠員工，選擇偏僻地點試車，經盤查發現方男剛吸食K他命香菸，全案依法函請相關單位裁處。

為維護社會治安，保障民眾安全，桃園警分局昨晚出動百名警力執行雷霆除暴勤務，由分局長蔡啟仁親自率領，針對酒店、KTV及移工舞廳等易滋生事端場所，強力臨檢威力掃蕩，同時在各重要路口設置攔檢點，加強取締酒後駕車等重大交通違規。

其中，警方昨晚11點50分許執行路攔檢勤務時，發現永安路某工地旁巷弄有噪音車輛發出轟鳴聲，經前往察看發現一名31歲方姓男子獨自一人在場，他表示是改裝車廠員工，特意選擇偏僻地點單獨測試改裝效果，還說自己去泰國玩剛下飛機，員警見他神色緊張，發現過程中聞到方男身上有一股毒品K他命菸的味道，方男突然改口說其實剛才旁邊有不認識的人，警方抵達前剛走，但難以自圓其說，隨即在車內發現K他命菸頭，全案依法函請相關單位裁處。

分局長蔡啟仁表示，警方有絕對信心及能力，打擊違法消弭犯罪，保障市民安全，建構安居樂業的環境，絕不容許不法份子破壞社會秩序，違法者必深究法辦。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

桃園警方昨晚出動百名警力執行「雷霆除暴」專案。記者周嘉茹／翻攝
桃園警方昨晚出動百名警力執行「雷霆除暴」專案。記者周嘉茹／翻攝
桃園警方昨晚出動百名警力執行「雷霆除暴」專案，其中在路攔檢勤務時，警方發現工地旁巷弄有噪音車輛。記者周嘉茹／翻攝
桃園警方昨晚出動百名警力執行「雷霆除暴」專案，其中在路攔檢勤務時，警方發現工地旁巷弄有噪音車輛。記者周嘉茹／翻攝

噪音 桃園

延伸閱讀

龜記店員「安全帽放冰箱」引熱議 桃市衛生局找上門了

桃警新任3分局長、2大隊長上任 市長張善政主持監交

NBA／布朗尼連兩戰得分上雙 雷霆長人讚：看起來像職業球員

違停最大？客運無法停靠「廢站」網炸鍋 桃市交通局說話了

相關新聞

新北男清晨持刀猛刺母親及姊姊 行凶原因曝光

新北市中和區20歲陳姓男子，今天凌晨4時許與母親及姊姊發生衝突，陳男情緒失控竟衝至廚房持水果刀朝59歲母親及23歲姊姊揮...

桃市雷霆除暴出動百名警 男巷弄玩改裝車抽K菸當場被逮

桃園警方昨晚出動百名警力執行「雷霆除暴」專案，其中在路攔檢勤務時，發現工地旁巷弄有噪音車輛，前往察看一名方姓男子稱是改裝...

影／假冒「蝦皮」賣高山茶當暗語 台中警收網這下栽了

台中市第五警分局在去年3月間網路巡邏時，發現有毒犯假冒「蝦皮購物」名義，在網路販售高山茶，但實際上是交易毒品的暗語，警方...

影／他聽友人提議偷機車代步 新北警調監視器案發後40分鐘速逮

新北市柯姓男子今天在板橋區偷機車，新北警方獲報調監視器以車追人，於案發才40分鐘迅速在樹林區逮到人，柯男落網後還抱怨提議...

刑事局公布高風險賣場名單 中油、全國加油分居前兩名

刑事局今天公布2024年第二季高風險業者排名，提醒消費者慎防詐騙。根據統計，1第二季高風險業者前5名依序為「台灣中油股份...

台中26歲失聯移工爆口角 一刀刺破雇他的同鄉心臟送醫亡

越南籍26歲豆姓姓移工和同鄉的阮姓雇主因工作爭執，豆男情緒激動下竟在台中市霧峰區的宿舍拿了1把菜刀找對方理論，未料才講沒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。