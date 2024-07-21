影／假冒「蝦皮」賣高山茶當暗語 台中警收網這下栽了

台中市第五警分局在去年3月間網路巡邏時，發現有毒犯假冒「蝦皮購物」名義，在網路販售高山茶，但實際上是交易毒品的暗語，警方策畫圍捕行動，順利查獲市價超過18.8萬元的毒品，台中地院近日宣判，分判黃6年、吳3年徒刑，犯罪所得沒收。

第五警分局調查，販毒集團為規避查緝，多以各種暗號掩飾毒品交易內容，去年3月間，黃姓男子（24歲）假冒「蝦皮購物」在網路發布交易毒品資訊，以販售高山茶為暗語，但實際上以高山茶」指K他命、「香奈兒、G7戰鬥機」則指毒咖啡包，該集團還利用「買5送1、買10送3」等促銷手法招攬買家。

警方查出，黃男負責接收販毒集團資訊，再聯繫吳男（21歲）駕車共同前往交易毒品，賺取價差。

警方經1個月蒐證，在去年3月間，以喬裝買家的方式，將黃等人約出後，伺機圍捕，現場查扣K他命22包、毒咖啡124包、梅錠41顆等毒品，市值約18.8萬元。

台中地院近日宣判，因黃、吳在審理時都坦認犯罪，分依毒品罪，判黃6年、吳3年徒刑，犯罪所得沒收。

第五警分局呼籲，青少年朋友切勿因同儕誘使或壓力而輕易嘗試毒品，以免造成身體危害，將持續貫徹警政署「青春專案」及「社區警政再出發」工作，針對毒品情資、非法處所進行清查，強化蒐證，鼓勵民眾檢舉毒品犯罪，以瓦解毒品犯罪網絡。