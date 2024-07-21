新北男清晨持刀猛刺母親及姊姊 行凶原因曝光

新北市中和區20歲陳姓男子，今天凌晨4時許與母親及姊姊發生衝突，陳男情緒失控竟衝至廚房持水果刀朝59歲母親及23歲姊姊揮砍，導致母親腹部中刀、姊姊背部穿刺傷。中和警方獲報到場立即將陳男逮捕，陳男母親及姊姊經送醫已無生命危險，警方詢後將依殺人未遂罪嫌將陳男送辦。

據了解，20歲陳姓男子日前與女友交往，但女友卻不被家人歡迎，母親及姊姊還不斷勸說陳男與女友分手，陳男因而與家人發生激烈口角。今天凌晨母親及姊姊再度勸說陳男，不料此時陳男竟情緒失控，衝至廚房拿起水果刀朝59歲母親腹部猛刺。