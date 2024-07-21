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新北男清晨持刀猛刺母親及姊姊 行凶原因曝光

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新北男清晨持刀猛刺母親及姊姊 行凶原因曝光

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市中和區20歲陳姓男子，今天凌晨4時許與母親及姊姊發生衝突，陳男情緒失控竟衝至廚房持水果刀朝59歲母親及23歲姊姊揮砍，導致母親腹部中刀、姊姊背部穿刺傷。中和警方獲報到場立即將陳男逮捕，陳男母親及姊姊經送醫已無生命危險，警方詢後將依殺人未遂罪嫌將陳男送辦。

據了解，20歲陳姓男子日前與女友交往，但女友卻不被家人歡迎，母親及姊姊還不斷勸說陳男與女友分手，陳男因而與家人發生激烈口角。今天凌晨母親及姊姊再度勸說陳男，不料此時陳男竟情緒失控，衝至廚房拿起水果刀朝59歲母親腹部猛刺。

23歲姊姊見狀嚇壞上前阻止時，也遭陳男持水果刀刺傷背部。陳男父親立即上前制止，先安撫陳男情緒並報警。中和警方獲報到場時現場已無衝突，陳男母親及姊姊經送醫後已無生命危險。警方立即將陳男依現行犯逮捕，詢後將依殺人未遂罪嫌送辦。

警方到場逮捕陳男。記者黃子騰／翻攝
警方到場逮捕陳男。記者黃子騰／翻攝
警方將陳男帶回警局。記者黃子騰／翻攝
警方將陳男帶回警局。記者黃子騰／翻攝

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