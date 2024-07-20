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影／他聽友人提議偷機車代步 新北警調監視器案發後40分鐘速逮

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市柯姓男子今天在板橋區偷機車，新北警方獲報調監視器以車追人，於案發才40分鐘迅速在樹林區逮到人，柯男落網後還抱怨提議偷車代步的王姓友人很沒有江湖道義，偷車後要他載至樹林辦事，留他在路邊等候反遭警逮，因柯身上發現沾有不明粉末分裝勺，且呈毒品反應，警詢後將柯男依竊盜及毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦，並追緝在逃竊盜通緝共犯王男下落。

「警察先生，幫幫忙，我的機車被人偷騎走了。」新北市46歲解姓婦人今天中午近12時向海山警方報案指稱，今天到新北市板橋區文化路1段下車買東西，心想只有離開一下子，機車鑰匙未拔，就遭人偷騎離去。

警方調閱路口監視器畫面，發現竊嫌共有2人，在板橋區文化路1段偷走機車後，沿館前西路、大觀路、浮洲橋，一路騎至樹林區中正路樹林監理站附近，騎了8公里，約20分鐘。

海山警分局立即派員前往查看並通報轄區樹林警分局協助攔截圍捕，警方於今天中午12時25分在樹林區中正路與保安三街口，發現騎乘失竊機車的柯姓男子（46歲）上前攔車依現行犯逮捕，警方盤查確認身分時，在柯男身上沾有不明粉末塑膠分裝勺一根，以快篩試劑當場採驗呈安非他命成分毒品反應。

柯男落網還抱怨提議偷車代步的友人王姓男子（46歲）很沒有江湖道義，偷車後要他載至樹林辦事，留他在路邊等候，害他遭警方逮捕。警方查出王男因涉及竊盜案件遭通緝中，，警詢後將柯男依竊盜及毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦，並追緝在逃竊盜通緝共犯王男下落。

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新北市柯姓男子今在板橋偷機車代步，新北警方獲報調監視器以車追人，於案發才40分鐘迅速在樹林區逮到人。記者王長鼎／翻攝
新北市柯姓男子今在板橋偷機車代步，新北警方獲報調監視器以車追人，於案發才40分鐘迅速在樹林區逮到人。記者王長鼎／翻攝
新北市柯姓男子今在板橋偷機車代步，新北警方獲報調監視器以車追人，於案發才40分鐘迅速在樹林區逮到人。記者王長鼎／翻攝
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新北市柯姓男子今在板橋偷機車代步，新北警方獲報調監視器以車追人，於案發才40分鐘迅速在樹林區逮到人。記者王長鼎／翻攝
新北市柯姓男子今在板橋偷機車代步，新北警方獲報調監視器以車追人，於案發才40分鐘迅速在樹林區逮到人。記者王長鼎／翻攝

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