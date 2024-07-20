刑事局公布高風險賣場名單 中油、全國加油分居前兩名
刑事局今天公布2024年第二季高風險業者排名，提醒消費者慎防詐騙。根據統計，1第二季高風險業者前5名依序為「台灣中油股份有限公司」、「全國加油站」、「WorldGYM」、「DailyMore」及「丸龜製套」。
警方分析，「解除分期付款」詐騙手法為歹徒駭入電商系統資料庫，竊取消費者姓名、電話、消費資料及付款方式等個資，假冒電商客服致電民眾稱「工作人員操作錯誤、誤設分期付款、連續扣款、誤設會員等級、設定成團購訂單、登記為批發商或駭客入侵」等，詢問民眾銀行資料，並告知稍後會有銀行人員致電聯繫，進而假冒銀行人員要求民眾操作ATM、網銀匯款或購買遊戲點數來解除設定。
近期「拍賣平臺個人賣家」遭詐騙案件也有增加趨勢，詐騙手法由歹徒假冒買家，利用臉書Messenger或拍賣平臺聊天系統聯繫被害人，隨後要求加入Line進行聯繫，再以「無法下單」或「金流遭到凍結」等藉口，給予假拍賣平臺客服連結、QR Code或Line ID，再假冒客服人員以「賣家未認證或簽署金流協定」等話術，騙取民眾銀行帳戶資訊，並以認證或簽署等名義，要求民眾操作ATM或網路銀行將被害款項匯出；不論詐騙對象為買家或賣家，歹徒都以「話術」使民眾誤信為電商平臺客服人員，進而依指示操作匯款受騙。
針對高風險業者，刑事局已每周發函通知針對被害件數超過5件的疑似個資外洩電商，並提供電子商務業者防制詐欺作為自評表，建議高風險業者於官方網頁明顯處加註反詐騙警語、標明客服專線及客服時間、延長客服時間至晚間10時等相關作為，並提供反詐騙簡訊範例，請業者發送反詐騙簡訊或Email。若民眾接獲來電宣稱為某業者客服，務必冷靜並透過上述管道或致電165求證，降低受騙可能。
警方提醒民眾，接獲來電顯示開頭帶「+」號、「+02」、「+886」等號碼，電話中或文字對談如提到關鍵字「解除分期付款設定」、「金流驗證」、「誠信簽署」、「重複扣款」及「升級VIP」等關鍵字，請立即掛斷，並通報165反詐騙諮詢專線。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言