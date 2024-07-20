刑事局公布高風險賣場名單 中油、全國加油分居前兩名

刑事局今天公布2024年第二季高風險業者排名，提醒消費者慎防詐騙。根據統計，1第二季高風險業者前5名依序為「台灣中油股份有限公司」、「全國加油站」、「WorldGYM」、「DailyMore」及「丸龜製套」。

警方分析，「解除分期付款」詐騙手法為歹徒駭入電商系統資料庫，竊取消費者姓名、電話、消費資料及付款方式等個資，假冒電商客服致電民眾稱「工作人員操作錯誤、誤設分期付款、連續扣款、誤設會員等級、設定成團購訂單、登記為批發商或駭客入侵」等，詢問民眾銀行資料，並告知稍後會有銀行人員致電聯繫，進而假冒銀行人員要求民眾操作ATM、網銀匯款或購買遊戲點數來解除設定。

近期「拍賣平臺個人賣家」遭詐騙案件也有增加趨勢，詐騙手法由歹徒假冒買家，利用臉書Messenger或拍賣平臺聊天系統聯繫被害人，隨後要求加入Line進行聯繫，再以「無法下單」或「金流遭到凍結」等藉口，給予假拍賣平臺客服連結、QR Code或Line ID，再假冒客服人員以「賣家未認證或簽署金流協定」等話術，騙取民眾銀行帳戶資訊，並以認證或簽署等名義，要求民眾操作ATM或網路銀行將被害款項匯出；不論詐騙對象為買家或賣家，歹徒都以「話術」使民眾誤信為電商平臺客服人員，進而依指示操作匯款受騙。

針對高風險業者，刑事局已每周發函通知針對被害件數超過5件的疑似個資外洩電商，並提供電子商務業者防制詐欺作為自評表，建議高風險業者於官方網頁明顯處加註反詐騙警語、標明客服專線及客服時間、延長客服時間至晚間10時等相關作為，並提供反詐騙簡訊範例，請業者發送反詐騙簡訊或Email。若民眾接獲來電宣稱為某業者客服，務必冷靜並透過上述管道或致電165求證，降低受騙可能。