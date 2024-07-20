台中26歲失聯移工爆口角 一刀刺破雇他的同鄉心臟送醫亡

越南籍26歲豆姓姓移工和同鄉的阮姓雇主因工作爭執，豆男情緒激動下竟在台中市霧峰區的宿舍拿了1把菜刀找對方理論，未料才講沒幾句話豆男就揮刀攻擊，甚至1刀刺破阮心臟釀喪命，豆男犯後自行投案，檢方依殺人罪嫌起訴，依法應由國民法庭審理。

霧峰分局3月9日凌晨1點多獲報，稱霧峰區柳豐路一間鐵皮屋有男子胸口遭穿刺傷，轄區四德派出所警員到場協助傷者送醫，經查被刺的是越南籍阮姓男子，到院急救仍因傷重不治，而涉嫌行凶的豆男則於同日1點29分向吉峰派出所投案。

檢警調查，阮男、豆男均為越南籍失聯移工，平時同住柳豐路的鐵皮屋內，豆男曾受僱替阮從事工地工作，當天因工作問題發生口角，豆男就拿了1把菜刀要朝阮頭部砍下，因對方即時阻擋護住頭部，阮又揮刀刺進他左胸，當場刺傷心臟釀大出血、肺塌陷，阮送醫不治。

警方也查出，阮男當時招募豆男從事工地貼磚的臨時工，雙方過去就多次因工作問題吵架，當天深夜再爆口角，豆男嫌持刀傷人隨即逃逸，阮負傷後告知友人打119才曝光。