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台中高球場持刀背襲球友割喉濺血 凶嫌竟稱：玩殺人遊戲

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台中高球場持刀背襲球友割喉濺血 凶嫌竟稱：玩殺人遊戲

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中徐姓男子到北屯區1間高爾夫球練習場打球，自稱另名徐姓球友說他不是、損其名聲，竟持料理刀自背後朝徐猛然割喉，徐脖子濺血氣管外露，林還猛揮刀砍斷他肌腱，現場球友緊急將徐送醫才撿回一命，未料林落網竟稱和徐是「在玩殺人遊戲」，檢方不採信，偵結依殺人未遂罪嫌起訴他。

檢警調查，林男（36歲）和徐姓被害人都是高爾夫球場會員，但彼此並無私交，林今年5月8日晚上7點多開車抵達北屯區球場時，發現徐當時和其他球友正在大門口前平台泡茶，竟回頭上車拿裝有不鏽鋼料理刀、菜刀等裝有2把刀的後背包。

林當晚7點38分，突然拿出料理刀還以右手反握方式，悄悄靠近徐男並以左手壓制他頭，再以握刀的右手繞到徐脖子前，並當場割破徐的脖子釀氣管外露，徐因猝不及防痛苦摀著傷口推開林。

現場其他球友目睹驚悚畫面也拿辣椒水潮林噴灑，未料林又持刀要刺向徐，所幸被球友一腳踹下球場平台，期間徐也丟茶壺、拿高爾夫球桿反擊，但林繼續第三度揮刀，還整個人壓制在徐身上要刺他上半身。

所幸徐男奮力抵抗、球友救援下將他緊急送醫，但其遭割頸釀喉部破裂、左手也有多處刀傷肌腱斷裂；轄區警方當晚7點45分趕赴球場時，發現林躲在廁所內、手持料理刀，當場喝斥他放下並壓制逮人。

檢方訊時，林男坦承朝徐男割頸，但矢口否認有殺人犯意，辯稱徐男到處編派他的不是，損及他名聲，並稱是徐男教唆他去殺他自己，還說自己跟徐「在玩殺人遊戲」，徐跟同夥打賭殺人遊戲輸了。

但包括被害的徐男、在場球友等均指證歷歷，表示目睹林持刀朝徐割喉，經制止仍繼續攻擊；檢方認定林犯嫌明確，偵結依殺人未遂罪嫌起訴他。

林男朝徐姓球友割喉釀氣管外露，落網還辯稱「在玩殺人遊戲」，檢方依殺人未遂罪嫌起訴他。圖／報系資料照
林男朝徐姓球友割喉釀氣管外露，落網還辯稱「在玩殺人遊戲」，檢方依殺人未遂罪嫌起訴他。圖／報系資料照

殺人 肌腱 高爾夫

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