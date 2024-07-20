影／怕被黑吃黑？自宅當兵工廠改槍 30警攻堅赫見手榴彈

新莊警方日前破獲歐男涉及詐欺、毒品案件向上溯源，赫見歐男自學改槍，本月18日刑事局、新莊警、維安特勤共30名警力，兵分兩路前往新莊、板橋兩處毆男自宅，當場搜扣改槍機具、成品半成品5把改造槍、子彈、毒品，還驚見手榴彈等證物，連同共犯洪男一併帶回，依法究辦。

據了解，歐姓男子（34歲）與洪姓男子（29歲）兩人曾因案同住一監所服刑認識。出獄後歐男在二手車工作，洪男則在彈簧床工廠當人作業員，兩人持續連繫。這個月初歐男因涉及一起詐欺、毒品案件遭新北市新莊警方查獲送辦。

新莊警方與刑事局電偵大隊組成專案小組深入追查，發現歐男疑似擁槍自重，報請新北地檢署檢察官指揮偵辦。警方多日監控蒐證，本月18日傍晚5時許見時機成熟，持拘票、搜索票前往歐男位於新北市新莊區四維路、板橋區長江路兩處歐男自宅處搜索。

當天刑事局、新莊警、維安特勤共30名警力先至新莊區四維路搜索，只見屋內各角到處可見散落改槍機具、槍枝零件、火藥等證物，歐母見警呆站客廳不知所措，警安撫歐母「阿姨妳坐旁邊，我們來找你兒子」，旋即逐房搜索，赫見在鞋櫃一只卡式瓦斯爐箱內起獲3顆手榴彈。

歐男在臥房如廁，被警控制壓制上銬，警現場搜扣改槍機具、手槍5把（結構完整（可擊發）1把，其餘4把為半成品)、手槍子彈19顆、霰彈槍子彈25發、改造槍枝筆記1份，以及4.76公克卡西酮1包、總毛重192.47公克安非他命8包等證物。詢問毆男辯稱「不知道是誰放的」，讓警好氣又好笑。

當天晚上9時許，眾警續往板橋區長江路毆男另處自宅搜索，當場逮捕共犯洪男，搜扣火藥、小型車床1組、槍身2把、槍身零件（含擊槌）1包、卡鉗1座、槍管1支、武器油1瓶、安非他命等證物，一併帶回偵辦。

偵詢時，洪男表示不知情，毆男則否認改槍，後才坦承之前因毒品交易怕被人黑吃黑，才會帶槍防身，至於槍枝來源則推稱忘記了。警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例移送兩人。檢察官複訊後裁定歐男10萬元交保候傳、洪男限制自居。

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