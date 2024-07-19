高雄藍寶堅尼車主是槍砲通緝犯 身藏制式槍逃13年栽了

楊姓男子15年前因持有半自動制式槍彈被警方查獲，遭判刑5年2個月，因未到案執行遭通緝達13年之久，在高雄地方某角頭當手下圍事，擁橘色千萬超跑藍寶堅尼；高雄市警方獲悉楊藏身於三民區大樓內，今凌晨持搜索票逮人，並起出制式手槍1把、彈匣2個、子彈32發。

左營警分局警方日前接獲匿名檢舉人提供情資，指一名42歲楊姓男子擁槍自重且被通緝多年，於是布線查緝，查知楊落腳於三民區青島街一棟大樓，楊擁有橘色藍寶堅尼超跑，因過於顯眼，為怕被警方盯上，不常開超跑外出，將其停放於大樓地下室，改以一般轎車替代。

左營和苓雅警分局兩地警方趁18日至19日實施「威力掃蕩專案」之際，持搜索票於凌晨時分進屋逮人。楊男見警方現身，當場傻眼，警方在屋內逐房搜索，最後在楊隨身包包內起獲一把制式槍械，彈匣2個、子彈32發等物。

楊聲稱逃亡13年四處靠打零工維生，辯稱槍械是友人寄放；但據了解，楊逃亡期間投靠高雄市地方某角頭門下，在老大庇佑下，專門幫其圍事，排解手下在外紛爭。